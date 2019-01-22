غرفة العمليات المشتركة لـ"دنيا الوطن": الساعات القليلة المقبلة ستكون حاسمة

أكدت مصادر من داخل غرفة العمليات المشتركة التابعة للمقاومة الفلسطينية، أن الغرفة لم تنعقد بعد، ولا تزال لحد اللحظة تراقب الوضع الميداني، بعد استشهاد أحد عناصر المقاومة، شرقي قطاع غزة، مبينة أن الساعات القليلة المقبلة ستكون حاسمة.





وقالت المصادر لـ"دنيا الوطن": لم تنعقد الغرفة، لكن خلال الساعات المقبلة، سيتم التباحث حول طبيعة الرد على الجريمة الإسرائيلية، مشيرة إلى أنه على ضوء تطور الوضع الميداني، سيُقرر إذا ما كان هنالك لقاء أو بيان للغرفة.





وأضافت المصادر، لحد اللحظة لا يوجد موعد لانعقاد غرفة العمليات، كاشفة عن وجود اتصالات مصرية، من أجل وقف جرائم الاحتلال في قطاع غزة.

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك