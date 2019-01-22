إذاعة جيش الاحتلال: نتنياهو لن يسمح بنقل الأموال القطرية لغزة غداً

رام الله - دنيا الوطنذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قرر مساء اليوم الثلاثاء، عدم السماح بنقل الأموال القطرية غدا الأربعاء إلى قطاع غزة.وأشارت الإذاعة، إلى أن قرار نتنياهو، جاء في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة.يشار إلى أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نقطتي رصد ميداني للمقاومة الفلسطينية شمال ووسط قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد أحد عناصر المقاومة.