إصدار طابع بريدي لتخليد اعتراف أوروغواي بدولة فلسطين









إصدار هذا الطابع للفنان الفلسطيني عماد أبو اشتية، وما يحمله من معانٍ لقوة الإرادة للشعب الفلسطيني وإيمانه الكامل بالسلام العادل، ومعاني الثبات بالأرض كشجر الزيتون، والأمل دائماً في المستقبل.وشكر حكومة وشعب أوروغواي على ثبات دعمهم الكامل من أجل تطبق قرارات الأمم المتحدة للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية خاصة في هذا الوقت الذي يقوم فيه الرئيس بزيارة الأمم المتحدة، ليترأس مجموعة 77 والصين، وكذلك الطلب في مجلس الأمن على العضوية الكاملة لدولة فلسطين.وأكد سفير فلسطين على العمل المستمر على صعيد العلاقات الثنائية في كافة المجالات، مؤكداً على أن رسالة فلسطين للسلام، ستصل إلى بقاع العالم من خلال هذا الطابع المهم.من ناحيته، أكد وزير الخارجية بالوكالة على استمرار دعم أوروغواي للدولة الفلسطينية منذ عام 1947 ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم، وإن إصدار هذا الطابع البريدي هو تأكيد على اعتراف ودعم أوروغواي للدولة الفلسطينية المستقلة.وأشارت رئيسة البريد الوطني في أوروغواي إلى المعاني الكثيرة لإصدار الطابع البريدي، الذي يُخلد اعتراف أوروغواي بدولة فلسطين، ويعبر عن العلاقات المتينة بين أوروغواي ودولة فلسطين، مشيرة إلى المعاني الرمزية لهذه اللوحة التي تم اختيارها من بين اللوحات الكثيرة بالتنسيق بين سفارة فلسطين والبريد الوطنىي.وبعد ذلك، تمت إزاحة الستارة عن الطابع البريدي بحجم كبير، وتم ختم العديد من الطوابع من قبل الوزير بالوكالة، وسفير فلسطين ورئيسة البريد الوطني ومسؤولة القسم الثقافي في وزارة الخارجية.