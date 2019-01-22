البرغوثي: اعتداء الاحتلال الوحشي على الأسرى في عوفر يستدعي هبة شعبية لحمايتهم

رام الله - دنيا الوطندعا د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى هبة شعبية لحماية الأسرى الذين يتعرضون الى حملات تنكيل في سجون الاحتلال و آخرها ما جرى اليوم من اعتداء وحشي على الأسرى في سجن عوفر مما أدى الى اصابة مائة أسير بإصابات مختلفة.وقال البرغوثي ان الاعتداء الذي نفذ في سجن عوفر كان مخططا و خطيرا و تضمن استخدام كل أنواع العنف والقمع ضد أسرى عزل لا يملكون ما يدافعون به عن أنفسهم.وقال البرغوثي ان الاحتلال و حكام اسرائيل يستخدمون قمع الفلسطينيين وقودا لحملاتهم الانتخابية، و لكن كل القمع و التنكيل لن يكسر ارادة الأسرى البواسل أو يؤثر في صمودهم و ان كان يستدعي أوسع هبة شعبية لدعمهم وحمايتهم من جرائم الاحتلال.