إعلام الاحتلال يتساءل: كيف ستُرد حماس على القصف؟

تعقيباً على قصف مدفعية الاحتلال الاسرائيلي، نقطتي رصد للمقاومة الفلسطينية، شمال ووسط قطاع غزة، طرح موقع (واللا) الإسرائيلي عدة أسئلة، حول كيفية رد حركة حماس على هذا القصف؟





وقال أمر بوخبوط، المحلل العسكري في موقع (واللا) الإسرائيلي: "هل سيكون الجيش الإسرائيلي راضياً عن الرد حتى الآن؟ وهل سترد حماس على استشهاد الناشط فيها، وإصابة آخريْن؟".





وأضاف: "إذا ردت حماس على هذا القصف، كيف ستفعل ذلك؟هل عبر إرسال شخص لإطلاق النار على الحدود؟ أم إطلاق الصواريخ؟ أم القنص".





وبين المحلل العسكري الإسرائيلي، أن القصف سيحتمل خطر تأجيل إدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطن