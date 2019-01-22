شؤون فلسطينية

لبنان: اعتقال منفذ محاولة اغتيال القيادي في حماس "حمدان"

لبنان: اعتقال منفذ محاولة اغتيال القيادي في حماس "حمدان"
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال منفذ محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس محمد عمر حمدان، في كانون الثاني/يناير من العام الماضي.

وقال الجيش في بيان له: "نتيجة متابعة ملف محاولة اغتيال القيادي في حماس، بتاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2018، في صيدا، من خلال تفجير سيارته، أوقفت مديرية المخابرات، بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 2019، في منطقة الشرحبيل بصيدا، حسين أحمد بتو، الذي قام بعمليات الاستطلاع والرصد قبل تنفيذ عملية التفجير".

وأشار البيان إلى أن الموقوف اعترف بتشغيله من قبل جهاز الموساد التابع للعدو الإسرائيلي منذ العام 2014، وأنه التقى مشغّليه خارج لبنان وتسلّم أعتدة وأجهزة إلكترونية خاصة بالرصد والتواصل".

كما اعترف (بتو) أنه كُلّف بمهمة رصد حمدان منذ صيف 2017، وأنه قام بتحديد مكان إقامته، ورصدَ جميع تحركاته، ونقلَ المعلومات إلى مشغّليه ليصار إلى تنفيذ عملية التفجير من قبل مجموعة أخرى.

واعترف أيضاً أنه بعد تنفيذ العملية تلقى أمراً من جهاز الموساد الإسرائيلي بمغادرة لبنان، فأقام ثلاثة أشهر خارج البلاد وعاد بناءً على طلبهم.

كما ذكر بيان الجيش أنه "تمّ ضبط عدد كبير من الأجهزة الإلكترونية التي تسلّمها من جهاز الموساد".

وفي كانون الثاني/يناير من العام الماضي، تعرض القيادي في حماس، محمد حمدان، لمحاولة اغتيال عبر تفجير سيارته بعبوة ناسفة في مدينة صيدا جنوب لبنان.

وهذه ليست العملية الأولى التي تنفذ بحق قيادات فلسطينية على الساحة اللبنانية، فسبق أن شهدت مدينة صيدا أيضاً، في أيار/مايو 2006، اعتداء بسيارة مفخخة أدى إلى مقتل الأخوين محمود ونضال مجذوب، وهما قياديان في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان.

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