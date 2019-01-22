فيديو: إصابة ضابط اسرائيلي برصاص قناص فلسطيني شرقي القطاع

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي درعي: "يشير تحقيق أولي إلى أن فلسطينياً أطلق النار على جنود الجيش الإسرائيلين وأصابت رصاصة خوذة ضابط في الجيش، ما أدى إلى إصابته بجروج طفيفة، جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي".





وأضاف: "اقترب خمسة فلسطينيين من السياج الأمني من جنوب قطاع غزة، وقد عبر اثنين منهم، الحدود، ثم عادوا فورا إلى قطاع غزة".





وقد نشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فيديو يوضح لحظة وصول الضابط المصاب إلى مستشفى (سوروكا).



وعلى أثر ذلك، أقدمت مدفعة الاحتلال على قصف نقطتي رصد ميداني في شمال ووسط قطاع غزة، اسفر عن استشهاد شاب واصابة اثنين آخرين.











