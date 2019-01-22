عبر "دنيا الوطن".. الرئيس عباس يوعز لوزير الصحة بعلاج المواطن المُصاب بـ"داء الفيل"

استجاب الرئيس محمود عباس، لمناشدة المواطن صلاح الدين، من قطاع غزة، والمُصاب بداء الفيل.





وأوعز الرئيس إلى وزير الصحة الدكتور جواد عواد، لعلاج المواطن صلاح الدين، بعد أن نشرت "دنيا الوطن" مناشدة المريض.





بدوره، أكد الوزير عواد، أنه أصدر تعليماته، لعلاج المواطن، في مستشفى الحسين الحكومي في بيت جالا، عبر طبيب مختص في هذا المجال.





وأوعز الوزير، بضرورة انهاء كافة الاجراءات من أجل وصول المواطن صلاح الدين، إلى الضفة الغربية.









يُذكر أن "داء الفيل" مرض طفيلي يمكن أن يصيب الفرد في أي عمر، تسبّبه ديدان شبيهة بالخيوط الصغيرة تعيش في الجهاز اللمفي للبشر وتنتقل عن طريق البعوض.





إذ تنتقل يرقات الديدان من خلال عضّة كائن مُصاب بها إلى الدم لتتكاثر وتنتشر في مجرى الدم، وأعراض المرض قد لا تظهر إلّا بعد سنوات من الإصابة، ولكن عندما تتراكم الطفيليات في الأوعية الدموية، فإنّها يمكن أن تسدّ الدورة الدموية وتتسبّب بتراكم السوائل في الأنسجة المحيطة بها.





رام الله - دنيا الوطن