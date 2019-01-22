"شؤون الأسرى": حياة الاسرى الفلسطينيين مهددة بالخطر بعد اقتحام سجن عوفر

وأضافت الهيئة أن وحدات قمعية مدججة بالأسلحة والهراوات والكلاب البوليسية وقنابل الصوت والغاز، اقتحمت عددا من الأقسام في السجن، وعبثت بمقتنيات الأسرى واعتدت عليهم دون معرفة الأسباب، كما يوجد في سجن عوفر قرابة ألف ومئتي أسير، ويضم أقساما خاصة بالأسرى الأطفال.وأضاف دولة أن الإفلاس والتطرف وأركان الدعاية الانتخابية التي الذي تعيشه حكومة الاحتلال ينصب على الاسرى، لافتًا إلى أن قوات الموساد متخصصة في قمع الاسرى وترويع الأطفال.وأشار عضو اللجنة الإدارية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى اننا نشعر بالقلق بعد اقتحام الاحتلال لسجن عوفر، موضحًا أن حياة الاسرى الفلسطينيين مهددة بالخطر.