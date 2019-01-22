"شؤون الأسرى": حياة الاسرى الفلسطينيين مهددة بالخطر بعد اقتحام سجن عوفر
رام الله - دنيا الوطن
قال عبد الفتاح دولة، عضو اللجنة الإدارية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين: "إن هناك هجمة في الآونة الأخيرة من قبل إدارة مصلحة السجون والذي يترأسها وزير الامن الداخلي الذي يقود لجنة الهجوم على الاسرى داخل سجون دولة الاحتلال".
قال عبد الفتاح دولة، عضو اللجنة الإدارية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين: "إن هناك هجمة في الآونة الأخيرة من قبل إدارة مصلحة السجون والذي يترأسها وزير الامن الداخلي الذي يقود لجنة الهجوم على الاسرى داخل سجون دولة الاحتلال".
جاء ذلك تعقيبًا على التقرير الصادر عن هيئة شئون الأسرى والمحررين والذي أفاد بأن القوات الإسرائيلية التابعة لإدارة سجون الاحتلال تواصل عمليات القمع والتنكيل والاقتحام لعدة أقسام في سجن عوفر منذ فجر اليوم.
وأضافت الهيئة أن وحدات قمعية مدججة بالأسلحة والهراوات والكلاب البوليسية وقنابل الصوت والغاز، اقتحمت عددا من الأقسام في السجن، وعبثت بمقتنيات الأسرى واعتدت عليهم دون معرفة الأسباب، كما يوجد في سجن عوفر قرابة ألف ومئتي أسير، ويضم أقساما خاصة بالأسرى الأطفال.
وأضاف دولة أن الإفلاس والتطرف وأركان الدعاية الانتخابية التي الذي تعيشه حكومة الاحتلال ينصب على الاسرى، لافتًا إلى أن قوات الموساد متخصصة في قمع الاسرى وترويع الأطفال.
وأشار عضو اللجنة الإدارية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى اننا نشعر بالقلق بعد اقتحام الاحتلال لسجن عوفر، موضحًا أن حياة الاسرى الفلسطينيين مهددة بالخطر.
وأضاف دولة أن الإفلاس والتطرف وأركان الدعاية الانتخابية التي الذي تعيشه حكومة الاحتلال ينصب على الاسرى، لافتًا إلى أن قوات الموساد متخصصة في قمع الاسرى وترويع الأطفال.
وأشار عضو اللجنة الإدارية لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى اننا نشعر بالقلق بعد اقتحام الاحتلال لسجن عوفر، موضحًا أن حياة الاسرى الفلسطينيين مهددة بالخطر.
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