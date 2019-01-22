شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: المرافق الصحية تحتاج الى 300 ألف لتر من السولار شهريا

الصحة بغزة: المرافق الصحية تحتاج الى 300 ألف لتر من السولار شهريا
رام الله - دنيا الوطن
أكد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن أزمة الوقود أوصلت الخدمات الصحية إلى منعطف خطير، مناشدا كافة الجهات إلى اتخاذ خطوات فورية؛ لمنع الكارثة.

وأوضح القدرة في تصريح له عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن المرافق الصحية تحتاج الى 300 ألف لتر من السولار شهريا، في ظل جدول توزيع التيار الكهربائي الحالي في مناطق قطاع غزة.

وبين أن كل ساعة اضافية من انقطاع الكهرباء، هناك حاجة إلى نحو 2000 لتر؛ لتشغيل المولدات الكهربائية؛ لضمان استمرار الخدمات الصحية.

وأعرب القدرة عن تقديره للمساهمة الاسعافية، التي وفرت 15700 لتر من السولار، والتي ستؤجل عمل المولدات الكهربائية في المستشفيات لساعات إضافية.

وأشار القدرة إلى أن مؤسسة (IHH) التركية، تبرعت بـ 4700 لتر، لمستشفى الهلال الاحمر في رفح قبل أيام، فيما تبرعت جمعية الفلاح الخيرية بـ 10000 لتر، منها 8000 لتر لمجمع النصر بغزة، و2000 لتر لمستشفى بيت حانون، بالاضافة الى أن هناك 1000 لتر تبرعت بها محطة أبو عاصي للبترول لمستشفى النصر للأطفال.

ولفت الناطق باسم الصحة بغزة، إلى أن المبادرات الفردية التي تمت لتأجيل الازمة محمودة، ولكن الخطر مازال محدقا.

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