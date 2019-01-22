مدفعية الاحتلال تقصف نقطتي رصد للمقاومة شمال ووسط القطاع



وتعد هذه النقطة هي الثانية، التي يتم قصفها، بعد أن أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيخاي درعي، أن دبابة اسرائلية في وقت سابق من ظهر اليوم الثلاثاء، نقطة رصد تابعة لحركة المقاومة الاسلامية حماس، شمال قطاع غزة.



وأشار درعي، إلى أن القصف جاء ردا على تعرض قوات من الجيش الاسرائيلي لاطلاق نار عند السياج الفاصل شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنقصفت مدفعية الاحتلال الاسرائيلي بعد عصر اليوم الثلاثاء، نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.