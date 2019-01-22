الضابطة الجمركية ودائرة صحة البيئة بجنين تضبطان 856 علبة من المنشطات الجنسية





جاء ضبط الكميات المذكورة بناءً على معلومات استخباراتية مفادها وجود الكميات داخل احد المحلات التجارية بالمحافظة، وعلى الفور تم تحريك الطواقم للمكان وضبط الكميات والتحفظ عليها وتحويل القضية لنيابة الجرائم الاقتصادية لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.



















رام الله - دنيا الوطنضبط جهاز الضابطة الجمركية ودائرة صحة البيئة في محافظة جنين، 856 علبة من المنشطات الجنسية والكوزمتكس منتهية الصلاحية والمزورة اثناء عرضها في احدىالمحلات التجارية بالمحافظة.