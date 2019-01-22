شؤون فلسطينية

محلل فلسطيني: النشاط التجاري يعاني من عدم الاستقرار وآلاف الفلسطينيين تأثروا بعدم التصدير

محلل فلسطيني: النشاط التجاري يعاني من عدم الاستقرار وآلاف الفلسطينيين تأثروا بعدم التصدير
رام الله - دنيا الوطن
قال مازن العجلة، المحلل الاقتصادي، إن النشاط التجاري في الخردة مرتبط بالتصدير شأنه كشأن أي سلعة كانت تصدر قبل الانقسام والحصار عام 2007.

جاء ذلك تعقيبًا على إثارة قضية مخلفات الحديد التي شغلت مئات الفلسطينيين، فمعظم الكميات التي تجمع من قطاع غزة تصدر إلى أسواق الداخل الفلسطيني المحتل، نتيجة عدم وجود مصانع لصهر الحديد داخل القطاع، هذا الأمر رغم أنه يحمل في طياته إنعاشا للأسواق الفلسطينية لكنه يقتصر على مرحلتي الجمع وإعادة التدوير فالعاملون هناك يدقون جرس إنذار هذه الأيام.

وأضاف العجلة، خلال مداخلته مع الإعلامي حسن فودة، ببرنامج السوق، المذاع على فضائية الغد، أن الصادرات تكاد تكون معدومة منذ عام 2011 لكنها بدأت تتزايد في الوقت الحالي ألا إنها لم تكن كسابق عهدها، لافتًا إلى أن خردة الحديد من ضمن السلع التي تصدر بشكل أسبوعي بعدما سُمح لها بالتصدير عام 2015.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن تجارة الخردة تعاني من عدم الاستقرار وهناك عشرات الاف تأثروا بعدم التصدير.


 


أخبار ذات صلة

الصحة بغزة: المرافق الصحية تحتاج الى 300 ألف لتر من السولار شهريا

الصحة بغزة: المرافق الصحية تحتاج الى 300 ألف لتر من السولار شهريا

مدفعية الاحتلال تقصف نقطتي رصد للمقاومة شمال ووسط القطاع

مدفعية الاحتلال تقصف نقطتي رصد للمقاومة شمال ووسط القطاع

الضابطة الجمركية ودائرة صحة البيئة بجنين تضبطان 856 علبة من المنشطات الجنسية

الضابطة الجمركية ودائرة صحة البيئة بجنين تضبطان 856 علبة من المنشطات الجنسية

اللواء أبو بكر يحمل إدارة معتقل عوفر المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

اللواء أبو بكر يحمل إدارة معتقل عوفر المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

الفلاح الخيرية تزود مستشفيات غزة 5000 لتر من السولار

الفلاح الخيرية تزود مستشفيات غزة 5000 لتر من السولار

العلاقات الدولية: قرار الاحتلال بإغلاق مدارس الأونروا في القدس تمهيد لنكبة جديدة

العلاقات الدولية: قرار الاحتلال بإغلاق مدارس الأونروا في القدس تمهيد لنكبة جديدة

وزير الصحة يدين اقتحام كلية التمريض في مستشفى المقاصد بالقدس

وزير الصحة يدين اقتحام كلية التمريض في مستشفى المقاصد بالقدس

مستوطنون يقطعون مئات أشجار الزيتون شمال بلدة بيت أمّر

مستوطنون يقطعون مئات أشجار الزيتون شمال بلدة بيت أمّر

التعليقات

الدنيا حكايات

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

شؤون فلسطينية

الضابطة الجمركية ودائرة صحة البيئة بجنين تضبطان 856 علبة من المنشطات الجنسية

الضابطة الجمركية ودائرة صحة البيئة بجنين تضبطان 856 علبة من المنشطات الجنسية

اللواء أبو بكر يحمل إدارة معتقل عوفر المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

اللواء أبو بكر يحمل إدارة معتقل عوفر المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

محلل فلسطيني: النشاط التجاري يعاني من عدم الاستقرار وآلاف الفلسطينيين تأثروا بعدم التصدير

محلل فلسطيني: النشاط التجاري يعاني من عدم الاستقرار وآلاف الفلسطينيين تأثروا بعدم التصدير

الفلاح الخيرية تزود مستشفيات غزة 5000 لتر من السولار

الفلاح الخيرية تزود مستشفيات غزة 5000 لتر من السولار

العلاقات الدولية: قرار الاحتلال بإغلاق مدارس الأونروا في القدس تمهيد لنكبة جديدة

العلاقات الدولية: قرار الاحتلال بإغلاق مدارس الأونروا في القدس تمهيد لنكبة جديدة

وزير الصحة يدين اقتحام كلية التمريض في مستشفى المقاصد بالقدس

وزير الصحة يدين اقتحام كلية التمريض في مستشفى المقاصد بالقدس

مستوطنون يقطعون مئات أشجار الزيتون شمال بلدة بيت أمّر

مستوطنون يقطعون مئات أشجار الزيتون شمال بلدة بيت أمّر

الخارجية: تعايش المجتمع الدولي مع الإعدامات الميدانية المتواصلة جريمة بحد ذاتها

الخارجية: تعايش المجتمع الدولي مع الإعدامات الميدانية المتواصلة جريمة بحد ذاتها

منوعات

عائلتها أخفت عنها الخبر.. الموت يؤلم صافيناز

عائلتها أخفت عنها الخبر.. الموت يؤلم صافيناز

مي العيدان تهاجم السعودية رهف القنون بعد أنباء وفاة والدها: &#34;قهرتيه&#34;

مي العيدان تهاجم السعودية رهف القنون بعد أنباء وفاة والدها: "قهرتيه"

زوجة راغب علامة تضع ابنها في موقف محرج بنشر هذه الصورة

زوجة راغب علامة تضع ابنها في موقف محرج بنشر هذه الصورة

رضوى الشربيني تصدم جمهورها بتحدي الـ 10 سنوات

رضوى الشربيني تصدم جمهورها بتحدي الـ 10 سنوات

بسبب صورة.. سما المصري للنجم التركي بوراك أوزجيفيت: &#34;عيب كدة&#34;

بسبب صورة.. سما المصري للنجم التركي بوراك أوزجيفيت: "عيب كدة"

هل تذكرون الفنانة صفاء السبع؟ شاهدوا أحدث صورها

هل تذكرون الفنانة صفاء السبع؟ شاهدوا أحدث صورها

عمرو دياب يُحاول التخفي.. ودينا الشربيني تفضحه

عمرو دياب يُحاول التخفي.. ودينا الشربيني تفضحه

أحلام تصدم زوجها وتعترف بعشقها الأبدي لهذا الرجل اللبناني

أحلام تصدم زوجها وتعترف بعشقها الأبدي لهذا الرجل اللبناني

تفاصيل مُروعة في مقتل راقصة شرقية في تركيا

تفاصيل مُروعة في مقتل راقصة شرقية في تركيا

بعد الفيديو &#34;الإباحي&#34;.. المخرج خالد يوسف يرد لأول مرة ويطلب تدخل أمني

بعد الفيديو "الإباحي".. المخرج خالد يوسف يرد لأول مرة ويطلب تدخل أمني

عربي

إيطاليا تُقدم 1.5 مليون يورو لصالح (أونروا) في لبنان

إيطاليا تُقدم 1.5 مليون يورو لصالح (أونروا) في لبنان

الشهر المقبل.. اجتماعات بين مندوبي الاتحاد الأوروبي ونظرائهم العرب بالجامعة العربية

الشهر المقبل.. اجتماعات بين مندوبي الاتحاد الأوروبي ونظرائهم العرب بالجامعة العربية

اختفاء شاب إماراتي في الحرم بظروف غامضة

اختفاء شاب إماراتي في الحرم بظروف غامضة

مدوّن إسرائيلي في قطر ويؤدي طقوسًا يهودية

مدوّن إسرائيلي في قطر ويؤدي طقوسًا يهودية