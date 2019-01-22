محلل فلسطيني: النشاط التجاري يعاني من عدم الاستقرار وآلاف الفلسطينيين تأثروا بعدم التصدير









جاء ذلك تعقيبًا على إثارة قضية مخلفات الحديد التي شغلت مئات الفلسطينيين، فمعظم الكميات التي تجمع من قطاع غزة تصدر إلى أسواق الداخل الفلسطيني المحتل، نتيجة عدم وجود مصانع لصهر الحديد داخل القطاع، هذا الأمر رغم أنه يحمل في طياته إنعاشا للأسواق الفلسطينية لكنه يقتصر على مرحلتي الجمع وإعادة التدوير فالعاملون هناك يدقون جرس إنذار هذه الأيام.وأضاف العجلة، خلال مداخلته مع الإعلامي حسن فودة، ببرنامج السوق، المذاع على فضائية الغد، أن الصادرات تكاد تكون معدومة منذ عام 2011 لكنها بدأت تتزايد في الوقت الحالي ألا إنها لم تكن كسابق عهدها، لافتًا إلى أن خردة الحديد من ضمن السلع التي تصدر بشكل أسبوعي بعدما سُمح لها بالتصدير عام 2015.وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن تجارة الخردة تعاني من عدم الاستقرار وهناك عشرات الاف تأثروا بعدم التصدير.