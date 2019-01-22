الفلاح الخيرية تزود مستشفيات غزة 5000 لتر من السولار

رام الله - دنيا الوطنبادرت جمعية الفلاح الخيرية في فلسطين بتزويد المستشفيات الخمسة التابعة لوزارة الصحة و المعرضة للتوقف بكمية 5000 لتر من السولار كإسعاف أولي للمرضى موزعة على المستشفيات الخمسة بواقع 1000 لتر لكل مستشفى وذلك على نفقة أهل الخير في دولة قطر.وكانت وزارة الصحة قد حذرا من كارثة توقف 5 مستشفيات رئيسية وكبيرة في قطاع غزة بسبب عدم توفر السولار للمولدات بسبب انقطاع الكهرباء وما يترتب عن ذلك من مصيرٍ مجهول للمرضى نتيجة استمرار أزمة الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية وانتهاء المنحة التي أشرفت عليها الأمم المتحدة.وسيترتب على توقف تزويد المستشفيات بالسولار وضع مئات المرضى أمام مصير مجهول.