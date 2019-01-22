مستوطنون يقطعون مئات أشجار الزيتون شمال بلدة بيت أمّر

رام الله - دنيا الوطنقطع مستوطنو "بيت عين" المقامة على أراضي محتلة من بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، اليوم الثلاثاء، مئات أشجار الزيتون في منطقة واد أبو الريش الواقعة شمال البلدة.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن الناشط ضد الاستيطان في البلدة يوسف أبو ماريا، بأن المستوطنين قطعوا مئات أشجار الزيتون في منطقة واد أبو الريش القريبة من خربة صافا شمال بيت أمر، وتعود ملكيتها للمزارع ابراهيم ثلجي.وأكد أبو ماريا أن المستوطنين استهدفوا أرض المزارع ثلجي ومزارعين من عائلة صليبي في المنطقة المذكورة عدة مرات، وكانوا يعيدون زراعتها من جديد في كل مرة، رغم اعتداءات المستوطنين عليهم.