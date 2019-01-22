الإعلام الإسرائيلي يُرجّح صرف المنحة القطرية لغزة عبر"بنك فلسطين".. والبنك يُعلق
خاص دنيا الوطن
نفى بنك فلسطين، صحة الخبر الذي نشره الإعلام الإسرائيلي، حول صرف المنحة القطرية لقطاع غزة، نهاية هذا الأسبوع عبر بنك فلسطين.
وأضاف مدير العلاقات العامة، ثائر حمايل لـ "دنيا الوطن": هذا خبر غير صحيح بتاتاً، لم تُصرف الدفعة الأولى والثانية عن طريق بنك فلسطين، فكيف ستصرف الثالثة عبرنا".
يُذكر أن أموال المنحة القطرية في الدفعتين الأولى والثانية، قد تم إيداعها في بنك البريد الحكومي في قطاع غزة.
وقد قال الإعلام الإسرائيلي في وقت سابق، اليوم الثلاثاء: إن هناك احتمالاً لصرف المنحة القطرية، من خلال بنك فلسطين.
وكان السفير القطري محمد العمادي، قد أعلن أن الدفعة الثالثة من المنحة القطرية لموظفي قطاع غزة، ستصل هذا الأسبوع بعدما أجلت إسرائيل وصولها احتجاجاً على المظاهرات عند حدود غزة.
وقال العمادي إنه لن يحمل الرواتب بنفسه ويسلمها في غزة مثلما فعل في الدفعتين السابقتين، لكن "نظاماً جديداً جرى إقراره بهذا الصدد"، رافضاً الإدلاء بتفاصيل عن هذا النظام.
وأوضح، أن الدفعة المالية البالغة 15 مليون دولار، ستصل غزة يوم الأربعاء، بعد أن أجلتها إسرائيل في بادئ الأمر.
وأضاف العمادي "أجلت الحكومة الإسرائيلية (هذه الدفعة) بسبب العنف على الحدود، الاتفاق مشروط بألا يكون هناك قدر كبير من العنف، وبالتالي وافقت (إسرائيل) الجمعة الماضي على (إرسال) الدفعة الثالثة".
وأوضح، أن الدفعة المالية البالغة 15 مليون دولار، ستصل غزة يوم الأربعاء، بعد أن أجلتها إسرائيل في بادئ الأمر.
وأضاف العمادي "أجلت الحكومة الإسرائيلية (هذه الدفعة) بسبب العنف على الحدود، الاتفاق مشروط بألا يكون هناك قدر كبير من العنف، وبالتالي وافقت (إسرائيل) الجمعة الماضي على (إرسال) الدفعة الثالثة".
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