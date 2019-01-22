الإعلام الإسرائيلي يُرجّح صرف المنحة القطرية لغزة عبر"بنك فلسطين".. والبنك يُعلق

نفى بنك فلسطين، صحة الخبر الذي نشره الإعلام الإسرائيلي، حول صرف المنحة القطرية لقطاع غزة، نهاية هذا الأسبوع عبر بنك فلسطين.





وأضاف مدير العلاقات العامة، ثائر حمايل لـ "دنيا الوطن": هذا خبر غير صحيح بتاتاً، لم تُصرف الدفعة الأولى والثانية عن طريق بنك فلسطين، فكيف ستصرف الثالثة عبرنا".



