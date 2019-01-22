شؤون فلسطينية

لجنة الانتخابات تختتم مشروع تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات

لجنة الانتخابات تختتم مشروع تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الثلاثاء، مشروع "تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات"، في المحافظات الشمالية والجنوبية.

ويهدف المشروع الممول من الحكومة النرويجية، الى تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية، والمجالس المحلية، وتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية للإعلام. 

وقال رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، ان هذا المشروع يأتي في سياق رؤية اللجنة، والتزامها بمفهوم الدورة الانتخابية، من خلال القيام بمشاريع وأنشطة تخدم هذه الرؤية، وتعزز توعية المجتمع بحقوق وواجبات الممارسة الديمقراطية.

ولفت ناصر الى أن هناك رئيسات بلديات منتخبات، وعضوات فاعلات في الضفة الغربية، وهذا مؤشر وعي وتفهم لدى المجتمع بأهمية مشاركة المرأة في هذه الانتخابات.

من جهتها، قالت ممثلة المملكة النرويجية لدى دولة فلسطين هيلدي هارالدستاد، إن المشروع يأتي تتويجًا للجهود المشتركة التي نتج عنها تطوير خطة التنفيذ التي ستساهم في تحقيق المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة في فلسطين.

وأضافت بأن حكومة النرويج تفخر بشراكتها مع لجنة الانتخابات المركزية كأحد الشركاء الفاعلين في تنفيذ خطة العمل النرويجية، التي تهدف الى زيادة حرية المرأة السياسية في العمل والتأثير في فلسطين.

في هذا السياق، أشار المدير التنفيذي للجنة هشام كحيل الى ان المشروع نتج عنه 43 تدخل، ما بين ورشات عمل، وحملات توعية، بهدف إبراز دور المرأة، وتعزيز مشاركتها في الانتخابات، مؤكدا التزام اللجنة بالمساهمة في توفير الدعم المادي، والمعلوماتي، والتوعوي، لتمكين المشاريع والتدخلات من الخروج الى حيز التنفيذ.

بدوره، استعرض عضو اللجنة اسحاق مهنا من قطاع غزة، خطوات متابعة تنفيذ المشروع، مضيفا: إنه أوكل للجنة مهمة توعية الجمهور، من خلال حملات التثقيف المدني، والاعلامي لجمهور الناخبين، ورسم التوعية، وتعزيز الشراكة مع كافة الشرائح، وخاصة قطاع المرأة، فضلا عن ادماج النوع الاجتماعي في العملية الانتخابية، وتحديد المشكلات التي تعيق وصول المرأة للانتخابات.

وناقشت مديرة  دائرة الاجراءات الانتخابية سهير عابدين مراحل تنفيذ المشروع، مشيرة الى ان المرحلة الأولى تتمثل في التنسيق وعقد الورش، والدورات، ويليها مرحلة العمل المكتبي والميداني على إعداد خطط العمل، والقيام بعمل تكاملي مشترك بين المؤسسات لإعداد مقترحات الخطط وآليات تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

وقد جرى خلال حفل الختام، مناقشة مخرجات المشروع والتي تتمثل في تدريب 93 ناشطة نسوية من مؤسسات المجتمع المدني، عبر ثلاث دورات تدريبية مركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

أخبار ذات صلة

العلاقات الدولية: قرار الاحتلال بإغلاق مدارس الأونروا في القدس تمهيد لنكبة جديدة

العلاقات الدولية: قرار الاحتلال بإغلاق مدارس الأونروا في القدس تمهيد لنكبة جديدة

وزير الصحة يدين اقتحام كلية التمريض في مستشفى المقاصد بالقدس

وزير الصحة يدين اقتحام كلية التمريض في مستشفى المقاصد بالقدس

مستوطنون يقطعون مئات أشجار الزيتون شمال بلدة بيت أمّر

مستوطنون يقطعون مئات أشجار الزيتون شمال بلدة بيت أمّر

الإعلام الإسرائيلي يُرجّح صرف المنحة القطرية لغزة عبر&#34;بنك فلسطين&#34;.. والبنك يُعلق

الإعلام الإسرائيلي يُرجّح صرف المنحة القطرية لغزة عبر"بنك فلسطين".. والبنك يُعلق

الخارجية: تعايش المجتمع الدولي مع الإعدامات الميدانية المتواصلة جريمة بحد ذاتها

الخارجية: تعايش المجتمع الدولي مع الإعدامات الميدانية المتواصلة جريمة بحد ذاتها

أبو ليلى: الوحدة ضمانة الانتصار للحركة الأسيرة

أبو ليلى: الوحدة ضمانة الانتصار للحركة الأسيرة

وقفات تضامنية مع الأسرى في عدة محافظات رفضا لسياسات إدارة السجون بحقهم

وقفات تضامنية مع الأسرى في عدة محافظات رفضا لسياسات إدارة السجون بحقهم

مستعربون يختطفون شابًا من بيت لحم

مستعربون يختطفون شابًا من بيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

شؤون فلسطينية

وزير الصحة يدين اقتحام كلية التمريض في مستشفى المقاصد بالقدس

وزير الصحة يدين اقتحام كلية التمريض في مستشفى المقاصد بالقدس

مستوطنون يقطعون مئات أشجار الزيتون شمال بلدة بيت أمّر

مستوطنون يقطعون مئات أشجار الزيتون شمال بلدة بيت أمّر

الخارجية: تعايش المجتمع الدولي مع الإعدامات الميدانية المتواصلة جريمة بحد ذاتها

الخارجية: تعايش المجتمع الدولي مع الإعدامات الميدانية المتواصلة جريمة بحد ذاتها

لجنة الانتخابات تختتم مشروع تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات

لجنة الانتخابات تختتم مشروع تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات

أبو ليلى: الوحدة ضمانة الانتصار للحركة الأسيرة

أبو ليلى: الوحدة ضمانة الانتصار للحركة الأسيرة

وقفات تضامنية مع الأسرى في عدة محافظات رفضا لسياسات إدارة السجون بحقهم

وقفات تضامنية مع الأسرى في عدة محافظات رفضا لسياسات إدارة السجون بحقهم

مستعربون يختطفون شابًا من بيت لحم

مستعربون يختطفون شابًا من بيت لحم

&#34;الديمقراطية&#34;: نقف إلى جانب الأردن في نزاعه مع إسرائيل

"الديمقراطية": نقف إلى جانب الأردن في نزاعه مع إسرائيل

منوعات

عائلتها أخفت عنها الخبر.. الموت يؤلم صافيناز

عائلتها أخفت عنها الخبر.. الموت يؤلم صافيناز

مي العيدان تهاجم السعودية رهف القنون بعد أنباء وفاة والدها: &#34;قهرتيه&#34;

مي العيدان تهاجم السعودية رهف القنون بعد أنباء وفاة والدها: "قهرتيه"

زوجة راغب علامة تضع ابنها في موقف محرج بنشر هذه الصورة

زوجة راغب علامة تضع ابنها في موقف محرج بنشر هذه الصورة

رضوى الشربيني تصدم جمهورها بتحدي الـ 10 سنوات

رضوى الشربيني تصدم جمهورها بتحدي الـ 10 سنوات

بسبب صورة.. سما المصري للنجم التركي بوراك أوزجيفيت: &#34;عيب كدة&#34;

بسبب صورة.. سما المصري للنجم التركي بوراك أوزجيفيت: "عيب كدة"

هل تذكرون الفنانة صفاء السبع؟ شاهدوا أحدث صورها

هل تذكرون الفنانة صفاء السبع؟ شاهدوا أحدث صورها

عمرو دياب يُحاول التخفي.. ودينا الشربيني تفضحه

عمرو دياب يُحاول التخفي.. ودينا الشربيني تفضحه

أحلام تصدم زوجها وتعترف بعشقها الأبدي لهذا الرجل اللبناني

أحلام تصدم زوجها وتعترف بعشقها الأبدي لهذا الرجل اللبناني

تفاصيل مُروعة في مقتل راقصة شرقية في تركيا

تفاصيل مُروعة في مقتل راقصة شرقية في تركيا

بعد الفيديو &#34;الإباحي&#34;.. المخرج خالد يوسف يرد لأول مرة ويطلب تدخل أمني

بعد الفيديو "الإباحي".. المخرج خالد يوسف يرد لأول مرة ويطلب تدخل أمني

عربي

إيطاليا تُقدم 1.5 مليون يورو لصالح (أونروا) في لبنان

إيطاليا تُقدم 1.5 مليون يورو لصالح (أونروا) في لبنان

الشهر المقبل.. اجتماعات بين مندوبي الاتحاد الأوروبي ونظرائهم العرب بالجامعة العربية

الشهر المقبل.. اجتماعات بين مندوبي الاتحاد الأوروبي ونظرائهم العرب بالجامعة العربية

اختفاء شاب إماراتي في الحرم بظروف غامضة

اختفاء شاب إماراتي في الحرم بظروف غامضة

مدوّن إسرائيلي في قطر ويؤدي طقوسًا يهودية

مدوّن إسرائيلي في قطر ويؤدي طقوسًا يهودية