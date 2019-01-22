لجنة الانتخابات تختتم مشروع تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات

رام الله - دنيا الوطناختتمت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الثلاثاء، مشروع "تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات"، في المحافظات الشمالية والجنوبية.ويهدف المشروع الممول من الحكومة النرويجية، الى تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية، والمجالس المحلية، وتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية للإعلام.وقال رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، ان هذا المشروع يأتي في سياق رؤية اللجنة، والتزامها بمفهوم الدورة الانتخابية، من خلال القيام بمشاريع وأنشطة تخدم هذه الرؤية، وتعزز توعية المجتمع بحقوق وواجبات الممارسة الديمقراطية.ولفت ناصر الى أن هناك رئيسات بلديات منتخبات، وعضوات فاعلات في الضفة الغربية، وهذا مؤشر وعي وتفهم لدى المجتمع بأهمية مشاركة المرأة في هذه الانتخابات.من جهتها، قالت ممثلة المملكة النرويجية لدى دولة فلسطين هيلدي هارالدستاد، إن المشروع يأتي تتويجًا للجهود المشتركة التي نتج عنها تطوير خطة التنفيذ التي ستساهم في تحقيق المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة في فلسطين.وأضافت بأن حكومة النرويج تفخر بشراكتها مع لجنة الانتخابات المركزية كأحد الشركاء الفاعلين في تنفيذ خطة العمل النرويجية، التي تهدف الى زيادة حرية المرأة السياسية في العمل والتأثير في فلسطين.في هذا السياق، أشار المدير التنفيذي للجنة هشام كحيل الى ان المشروع نتج عنه 43 تدخل، ما بين ورشات عمل، وحملات توعية، بهدف إبراز دور المرأة، وتعزيز مشاركتها في الانتخابات، مؤكدا التزام اللجنة بالمساهمة في توفير الدعم المادي، والمعلوماتي، والتوعوي، لتمكين المشاريع والتدخلات من الخروج الى حيز التنفيذ.بدوره، استعرض عضو اللجنة اسحاق مهنا من قطاع غزة، خطوات متابعة تنفيذ المشروع، مضيفا: إنه أوكل للجنة مهمة توعية الجمهور، من خلال حملات التثقيف المدني، والاعلامي لجمهور الناخبين، ورسم التوعية، وتعزيز الشراكة مع كافة الشرائح، وخاصة قطاع المرأة، فضلا عن ادماج النوع الاجتماعي في العملية الانتخابية، وتحديد المشكلات التي تعيق وصول المرأة للانتخابات.وناقشت مديرة دائرة الاجراءات الانتخابية سهير عابدين مراحل تنفيذ المشروع، مشيرة الى ان المرحلة الأولى تتمثل في التنسيق وعقد الورش، والدورات، ويليها مرحلة العمل المكتبي والميداني على إعداد خطط العمل، والقيام بعمل تكاملي مشترك بين المؤسسات لإعداد مقترحات الخطط وآليات تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.وقد جرى خلال حفل الختام، مناقشة مخرجات المشروع والتي تتمثل في تدريب 93 ناشطة نسوية من مؤسسات المجتمع المدني، عبر ثلاث دورات تدريبية مركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة.