دولي

فشل محاولة لخطف طائرة روسية وتحويل وجهتها إلى أفغانستان

فشل محاولة لخطف طائرة روسية وتحويل وجهتها إلى أفغانستان
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
هبطت طائرة "آيروفلوت" المتجهة من سورغوت إلى موسكو في مطار خانتي مانسييسك، بعد أن تمكن طاقم الطائرة من اقناع الراكب الذي طالب بتغيير مسار الرحلة الموافقة على الهبوط في مطار المدينة للتزود بالوقود.

وأفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية بأن أحد ركاب طائرة "آيروفلوت" المسافرة من سورغوت شرقي البلاد إلى موسكو، طالب مهدّدا بتغيير مسار الرحلة إلى أفغانستان.


 وقال مصدر في خدمة مراقبة الحركة الجوية لـ"إنترفاكس": "أثناء الرحلة طالب أحد ركاب رحلة سورغوت موسكو بتحويل مسار الطائرة إلى أفغانستان"، دون الإفصاح عن غرضه ونواياه.

ووفق موقع مراقبة حركة الطيران FlightRadar، فقد حدث أمر طارئ على متن الطائرة، وغيرت مسارها وهبطت في مدينة خانتي مانسيسك الروسية.

وقال مصدر مطلع إن الراكب الذي طالب بتغيير مسار الطائرة هو روسي الجنسية وعمره 41 عاما.


 وتم القبض على الخاطف الفاشل الذي تبيّن أنه لم يكن مسلحا.


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