مستعربون يختطفون شابًا من بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
اختطف مستعربون ظهر اليوم الثلاثاء، شابًا من مكان عمله أمام مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم في الضفة المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن مستعربين، اقتحموا محطة للوقود على مدخل مخيم الدهيشة، واختطفوا الشاب تامر أبو صدود، أثناء عمله.
اختطف مستعربون ظهر اليوم الثلاثاء، شابًا من مكان عمله أمام مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم في الضفة المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن مستعربين، اقتحموا محطة للوقود على مدخل مخيم الدهيشة، واختطفوا الشاب تامر أبو صدود، أثناء عمله.
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