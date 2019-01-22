"الديمقراطية": نقف إلى جانب الأردن في نزاعه مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تأييدها ووقوفها إلى جانب الأردن، دولة وشعباً، في مواجهة البلطجة الإسرائيلية، والاعتراض على المطار الإسرائيلي الجديد، في إيلات، المسمى مطار رامون، لما يشكله من تعدِ على السيادة الوطنية للأردن، والقوانين الدولية الناظمة للعلاقات بين الدول.ورأت الجبهة في سياسة حكومة نتنياهو، بتجاوزاتها الفظة وانتهاكاتها الوقحة للقوانين الدولية، وتعدّيها على حقوق الأردن الشقيق، تأكيداً جديداً على أن المشروع "الصهيوني"، لا يتهدد الحقوق الوطنية والقومية لشعبنا الفلسطيني فحسب، بل يتهدد مصالح وحقوق شعوبنا العربية كافة، ومصالحها العليا.ودعت الجبهة منظومة الدول العربية، والدول الصديقة إلى الوقوف إلى جانب الأردن في دفاعه عن حقوقه، بما في ذلك مقاطعة مطار إيلات، كونه يفتقر إلى الشرعية القانونية.كذلك أكدت على ضرورة التزام الدول العربية والمسلمة، بقرارات القمة العربية، ومؤتمر التعاون الإسلامي، بوقف كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وعزلها دولياَ.