إيطاليا تُقدم 1.5 مليون يورو لصالح (أونروا) في لبنان

رام الله - دنيا الوطنوقّع السفير الإيطالي في لبنان، ماسيمو ماروتي، ومدير عام (أونروا) كلاوديو كوردوني في مقر السفارة الإيطالية، اتفاقية تتبرّع بموجبها الحكومة الإيطالية بمبلغ 1.5 مليون يورو، لنداء الطوارئ للاستجابة للأزمة السورية في لبنان.وأفاد بيان للسفارة، أن هذه الهبة الجديدة، ستسمح لوكالة (أونروا) بالاستمرار في توفير خدمات الرعاية الصحية للاجئي فلسطين الأكثر حاجة في لبنان.كما ستسمح بتوفير خدمات الاستشفاء لحوالى 1500 لاجئ فلسطيني من سوريا، ومساعدات نقدية للاجئي فلسطين من سوريا الذين نزحوا إلى لبنان.وتوجّه كوردوني بالشكر والامتنان لهذه المساعدة المهمة، التي أتت بوقتها قائلاً: إن (أونروا) تتوجه بالشكر الجزيل لإيطاليا لدعمها المستمر لولاية وكالة (أونروا) خاصة في مجال الخدمات الصحية التي تقدمها للاجئي فلسطين من سوريا لأنه من دون دعم الدول المانحة مثل إيطاليا لما تمكّنت (أونروا) من الاستمرار في تقديم الخدمات لمجتمع لاجئي فلسطين.وشدد السفير ماروتي من جهته، على أهمية خدمات (أونروا) في لبنان قائلاً: إن إيطاليا تقدّر الجهود الهائلة التي تبذلها الحكومة اللبنانية في استضافة اللاجئين المحتاجين، وستواصل دعم هذه الجهود، تجدد إيطاليا بموجب هذه الاتفاقية التي تم توقيعها أمس التزامها مواصلة دعم جهود (أونروا) المشكورة في لبنان تماشياً مع النهج الذي يضع المحتاجين في صلب سياسة المساعدات الإيطالية.وأشار بيان السفارة إلى أن الحكومة الإيطالية منذ سنوات طويلة، هي من أكبر الجهات الداعمة لوكالة (أونروا).وحصلت الوكالة في العام 2017-2018 على ما مجموعه 3.75 مليون يورو من الحكومة الإيطالية، دعماً لخدماتها للاجئي فلسطين في لبنان، بما في ذلك مساهمة في مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد الذي ما زال يتطلّب استكماله مبلغ 66 مليون دولار.