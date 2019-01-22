التميمي: القيادة الفلسطينية تعتبر قضية الأسرى من أولوياتها الاستراتيجية

وأكد التميمي، "أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تعتبر قضية الأسرى من أولوياتها الاستراتيجية، مسخرة كافة طاقاتها الدبلوماسية والسياسية من أجل رفع معاناتهم وحفظ كراماتهم وكرامة عائلاتهم، وعمل كل ما يجب من اجل تحقيق ذلك.

رام الله - دنيا الوطندانت منظمة التحرير الفلسطينية، الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون عامة، وأسرى سجن (عوفر) خاصة، والذي تعرض الأسرى فيه لاعتداءات بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والضرب، ما أدى إلى إصابة ما يزيد عن مئة أسير، خلال اقتحام القوات الخاصة، التابعة لما تسمى مصلحة السجون، لغرف الأسرى والتنكيل بهم.وناشدت المنظمة، على لسان عضو لجنتها التنفيذية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني أحمد التميمي، الهيئات الدولية "بالوقوف أما مسؤولياتها تجاه جرائم الاحتلال بحق الأسرى والذين يجب أن تشملهم الحماية وفق القانون الدولي واتفاقيات جنيف التي وقعت عليها، وتبنتها دول العالم ومؤسساته الدولية".وطالب التميمي بالتحرك الدولي العاجل "لتطبيق القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وتوفير الحماية للأسرى، ووقف الاعتداءات والانتهاكات بحقهم من قبل سلطات الاحتلال".وحذر التميمي حكومة المستوطنين، التي يترأسها نتنياهو من "استغلال الأسرى الفلسطينيين ومعاناتهم من أجل الدعاية الانتخابية؛ لحصد أكبر عدد ممكن من أصوات المستوطنين".ودعا التميمي أبناء الشعب الفلسطيني وقواه السياسية إلى الوقوف صفاً واحداً من أجل تحقيق أوسع تضامن مع الأسرى بوجه الهجمة العدوانية ضدهم".