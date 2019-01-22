رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس محمود عباس، مرسوماً رئاسياً، بشأن تكليف النائب العام المساعد أكرم الخطيب، مُسيراً لأعمال النائب العام لدولة فلسطين، وعلى ضوء المرسوم الرئاسي، وحسب القانون باشر الخطيب مهامه رسمياً، صباح اليوم، مؤكداً على دعم الرئيس الكامل للنيابة العامة، ودورها في تطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين.وفي ذات السياق، أكد الخطيب حرص النيابة العامة على أداء مهامها بكفاءة وفاعلية عالية وفقاً للقانون، واستناداً إلى الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة في الحفاظ على سيادة القانون، وإقامة العدل، واحترام الحقوق، وحماية الحريات.