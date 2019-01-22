عربي

الشهر المقبل.. اجتماعات بين مندوبي الاتحاد الأوروبي ونظرائهم العرب بالجامعة العربية

الشهر المقبل.. اجتماعات بين مندوبي الاتحاد الأوروبي ونظرائهم العرب بالجامعة العربية
الجامعة العربية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مندوب فلسطين في الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، عن اجتماع بين مندوبي الاتحاد، ونظرائهم العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة، يوم الأربعاء المقبل، تحضيراً لاجتماع وزارء خارجية الاتحاد الأوروبي مع نظرائهم العرب في بروكسل في الرابع من الشهر.

وأضاف الفرا لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، ظهر اليوم، أن هذه الاجتماعات، تهدف إلى الاتفاق على مسودة البيان الختامي للقمة الأوروبية العربية، المقررة في القاهرة في الرابع والعشرين من الشهر المقبل.

وأكد الفرا، أن القضية الفلسطينية، تحتل أولولية في مسودة البيان الختامي للقمة، حيث سيتم اعتماد قرارات لدعم وكالة (أونروا) وحل الدولتين.

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