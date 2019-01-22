عاجل

  • فشل محاولة لخطف طائرة روسية وتحويل وجهتها إلى أفغانستان

  • مستعربون يختطفون شابًا من بيت لحم

شؤون فلسطينية

الرئيس "عباس" سيشارك في القمة الافريقية المقبلة أوائل الشهر المقبل

الرئيس "عباس" سيشارك في القمة الافريقية المقبلة أوائل الشهر المقبل
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مندوب دولة فلسطين في الاتحاد الافريقي نصري ابو جيش أن الرئيس محمود عباس، سيشارك في القمة الافريقية المقبلة في أديس أبابا في العاشر من الشهر المقبل، ويلقي كلمة في افتتاح اعمالها.

واضاف ابوجيش، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية ظهر الاثنين، أن القمة ستعتمد  قرارات مؤيدة لدولة فلسطين ابرزها منع دول الاتحاد الافريقي من نقل  سفاراتها الى القدس المحتلة وادانة الاستيطان ودعم حل الدولتين.

وتابع: كما ستدين قرارات القمة الافريقية نقل واشنطن سفارتها الى القدس المحتلة بالاضافة إلى المطالبة بمقاطعة الاستيطان بكافة أشكاله.

أخبار ذات صلة

وقفات تضامنية مع الأسرى في عدة محافظات رفضا لسياسات إدارة السجون بحقهم

وقفات تضامنية مع الأسرى في عدة محافظات رفضا لسياسات إدارة السجون بحقهم

مستعربون يختطفون شابًا من بيت لحم

مستعربون يختطفون شابًا من بيت لحم

&#34;الديمقراطية&#34;: نقف إلى جانب الأردن في نزاعه مع إسرائيل

"الديمقراطية": نقف إلى جانب الأردن في نزاعه مع إسرائيل

الوزير عواد: حصول الجامعة العربية على اعتماد برنامجي الاختصاص العالي بجراحة الفم

الوزير عواد: حصول الجامعة العربية على اعتماد برنامجي الاختصاص العالي بجراحة الفم

التميمي: القيادة الفلسطينية تعتبر قضية الأسرى من أولوياتها الاستراتيجية

التميمي: القيادة الفلسطينية تعتبر قضية الأسرى من أولوياتها الاستراتيجية

أكرم الخطيب مُسيراً لأعمال النائب العام

أكرم الخطيب مُسيراً لأعمال النائب العام

المالية توضح أسباب عدم مشاركة &#34;شكري بشارة&#34; في مؤتمر (دافوس)

المالية توضح أسباب عدم مشاركة "شكري بشارة" في مؤتمر (دافوس)

الحكومة تُطالب الهيئات الحقوقية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه معاناة الأسرى

الحكومة تُطالب الهيئات الحقوقية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه معاناة الأسرى

التعليقات

الدنيا حكايات

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

تهديد حياة الرئيس السوري بشار الأسد

شؤون فلسطينية

وقفات تضامنية مع الأسرى في عدة محافظات رفضا لسياسات إدارة السجون بحقهم

وقفات تضامنية مع الأسرى في عدة محافظات رفضا لسياسات إدارة السجون بحقهم

مستعربون يختطفون شابًا من بيت لحم

مستعربون يختطفون شابًا من بيت لحم

الوزير عواد: حصول الجامعة العربية على اعتماد برنامجي الاختصاص العالي بجراحة الفم

الوزير عواد: حصول الجامعة العربية على اعتماد برنامجي الاختصاص العالي بجراحة الفم

التميمي: القيادة الفلسطينية تعتبر قضية الأسرى من أولوياتها الاستراتيجية

التميمي: القيادة الفلسطينية تعتبر قضية الأسرى من أولوياتها الاستراتيجية

الحكومة تُطالب الهيئات الحقوقية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه معاناة الأسرى

الحكومة تُطالب الهيئات الحقوقية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه معاناة الأسرى

وكيل وزارة الحكم المحلي يلتقي وفداً من اتحاد البلديات الهولندية

وكيل وزارة الحكم المحلي يلتقي وفداً من اتحاد البلديات الهولندية

أسرى (عوفر) يستصرخون من داخل سجنهم &#34;الاحتلال بدأ الحرب علينا&#34;

أسرى (عوفر) يستصرخون من داخل سجنهم "الاحتلال بدأ الحرب علينا"

الخارجية: غياب الحماية الدولية للأسرى يُشجع الاحتلال على التمادي

الخارجية: غياب الحماية الدولية للأسرى يُشجع الاحتلال على التمادي

منوعات

عائلتها أخفت عنها الخبر.. الموت يؤلم صافيناز

عائلتها أخفت عنها الخبر.. الموت يؤلم صافيناز

مي العيدان تهاجم السعودية رهف القنون بعد أنباء وفاة والدها: &#34;قهرتيه&#34;

مي العيدان تهاجم السعودية رهف القنون بعد أنباء وفاة والدها: "قهرتيه"

زوجة راغب علامة تضع ابنها في موقف محرج بنشر هذه الصورة

زوجة راغب علامة تضع ابنها في موقف محرج بنشر هذه الصورة

رضوى الشربيني تصدم جمهورها بتحدي الـ 10 سنوات

رضوى الشربيني تصدم جمهورها بتحدي الـ 10 سنوات

بسبب صورة.. سما المصري للنجم التركي بوراك أوزجيفيت: &#34;عيب كدة&#34;

بسبب صورة.. سما المصري للنجم التركي بوراك أوزجيفيت: "عيب كدة"

هل تذكرون الفنانة صفاء السبع؟ شاهدوا أحدث صورها

هل تذكرون الفنانة صفاء السبع؟ شاهدوا أحدث صورها

عمرو دياب يُحاول التخفي.. ودينا الشربيني تفضحه

عمرو دياب يُحاول التخفي.. ودينا الشربيني تفضحه

أحلام تصدم زوجها وتعترف بعشقها الأبدي لهذا الرجل اللبناني

أحلام تصدم زوجها وتعترف بعشقها الأبدي لهذا الرجل اللبناني

تفاصيل مُروعة في مقتل راقصة شرقية في تركيا

تفاصيل مُروعة في مقتل راقصة شرقية في تركيا

بعد الفيديو &#34;الإباحي&#34;.. المخرج خالد يوسف يرد لأول مرة ويطلب تدخل أمني

بعد الفيديو "الإباحي".. المخرج خالد يوسف يرد لأول مرة ويطلب تدخل أمني

عربي

الشهر المقبل.. اجتماعات بين مندوبي الاتحاد الأوروبي ونظرائهم العرب بالجامعة العربية

الشهر المقبل.. اجتماعات بين مندوبي الاتحاد الأوروبي ونظرائهم العرب بالجامعة العربية

اختفاء شاب إماراتي في الحرم بظروف غامضة

اختفاء شاب إماراتي في الحرم بظروف غامضة

مدوّن إسرائيلي في قطر ويؤدي طقوسًا يهودية

مدوّن إسرائيلي في قطر ويؤدي طقوسًا يهودية

وزير إسرائيلي يُهدد الأسد: &#34;سَنَضعك في دائرة الخطر&#34;

وزير إسرائيلي يُهدد الأسد: "سَنَضعك في دائرة الخطر"