الرئيس "عباس" سيشارك في القمة الافريقية المقبلة أوائل الشهر المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلن مندوب دولة فلسطين في الاتحاد الافريقي نصري ابو جيش أن الرئيس محمود عباس، سيشارك في القمة الافريقية المقبلة في أديس أبابا في العاشر من الشهر المقبل، ويلقي كلمة في افتتاح اعمالها.واضاف ابوجيش، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية ظهر الاثنين، أن القمة ستعتمد قرارات مؤيدة لدولة فلسطين ابرزها منع دول الاتحاد الافريقي من نقل سفاراتها الى القدس المحتلة وادانة الاستيطان ودعم حل الدولتين.وتابع: كما ستدين قرارات القمة الافريقية نقل واشنطن سفارتها الى القدس المحتلة بالاضافة إلى المطالبة بمقاطعة الاستيطان بكافة أشكاله.