الحكومة تُطالب الهيئات الحقوقية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه معاناة الأسرى

رام الله - دنيا الوطنطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية، والمجتمع الدولي بأسره، بتحمل مسؤولياتهم تجاه معاناة الأسرى الأبطال في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.وحذر المحمود في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، من الانفلات الاحتلالي في مراكمة معاناة أسرانا، واستمرار التضييق عليهم، الأمر الذي من شأنه دفع الأوضاع إلى مزيد من التوتر.وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية عن الأوضاع التي يعيشها الأسرى في معتقلات الاحتلال، خاصة ما جرى خلال الساعات الأخيرة من اعتداء وبطش، نفذته ما تُسمى إدارة مصلحة السجون الاحتلالية في معتقل (عوفر)، أصيب فيه أكثر من مئة أسير.كما جدّد التأكيد على أن أسرانا في معتقلات الاحتلال، هم رموز الدفاع عن الحرية والكرامة لكافة بني البشر، ويمثلون بعداً أممياً في الكفاح والنضال الإنساني النبيل في سبيل حرية الإنسان في كل مكان، وأن المساس بهم هو مساس ببني البشر، وقيمهم العليا وصفاتهم وما يمثلونه، وبالتالي فإن مكانتهم هي العليا والرفيعة، وليس ظلمات الأسر والاعتقال، الذي يزجهم فيه الاحتلال ضمن سياساته وتكوينه في معاداة الحق والأمن، والسلام وجنوحه ونزوعه إلى التسلط والبطش المناقض لكافة الاتفاقات والقوانين البشرية.