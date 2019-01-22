بعد استهداف قوة إسرائيلية.. مدفعية الاحتلال تقصف موقعاً لحماس شمال القطاع
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن دبابة قصفت موقعًا تابعًا لحركة حماس، شمال قطاع غزة، ردًّا على تعرض قوات من الجيش لإطلاق نار.
وكانت مصادر إسرائيلية، قالت: إن قوة تابعة للجيش، تعرّضت لإطلاق نار بالقرب من السياج الأمني شمال القطاع.
وقال موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي: إن الحادث لم يسفر عن إصابات، ولكن هناك أضرار في المعدّات العسكرية.
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن دبابة قصفت موقعًا تابعًا لحركة حماس، شمال قطاع غزة، ردًّا على تعرض قوات من الجيش لإطلاق نار.
وكانت مصادر إسرائيلية، قالت: إن قوة تابعة للجيش، تعرّضت لإطلاق نار بالقرب من السياج الأمني شمال القطاع.
وقال موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي: إن الحادث لم يسفر عن إصابات، ولكن هناك أضرار في المعدّات العسكرية.
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