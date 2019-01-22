شؤون فلسطينية

وكيل وزارة الحكم المحلي يلتقي وفداً من اتحاد البلديات الهولندية

وكيل وزارة الحكم المحلي يلتقي وفداً من اتحاد البلديات الهولندية
رام الله - دنيا الوطن
التقى وكيل وزارة الحكم المحلي، محمد حسن جبارين، في مكتبه اليوم الثلاثاء، مع وفد من اتحاد البلديات الهولندية (VNG).

وناقش اللقاء، الجهود التي تبذلها طواقم (VNG) في جمع البيانات المالية والهندسية التفصيلية من أجل إعداد دراسة شاملة حول أوضاع البلديات، التي رشحتها الوزارة من أجل تطبيق تجربة مشروع نقل صلاحية جمع ضريبة الأملاك لها، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

وجرى الاتفاق على أن يتم الانتهاء من إعداد الدراسة الشاملة في القريب العاجل، وإطلاع الوزارة عليها، وأن يتم إطلاق المشروع قريباً بعد الاتفاق مع الوزارة على نتائج الدراسة، وطبيعة خطة التنفيذ للمشروع.

بدوره، أكد جبارين على أهمية هذا المشروع في دعم توجهات الوزارة، نحو تعزيز اللامركزية للهيئات المحلية، وتحقيق نوع من الاستدامة المالية للبلديات، مشدداً على أهمية بذل المزيد من الجهود من أجل إنجازه وإنجاحه.

وأشاد بجهود اتحاد البلديات الهولندية بدعم قطاع الحكم المحلي بشكل عام، ودعمها لهذا المشروع، معرباً عن استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم، والمساعدة بهذا الخصوص.

وحضر اللقاء الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية عمر سمحة، ومدير عام الشؤون القانونية إسلام أبو زياد، ومدير عام التوجيه والرقابة، رائد الشرباتي، ومدير عام الشؤون المالية، غسان دراغمة، وطاقم من خبراء (VNG).

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