شؤون فلسطينية

حماس تكشف عن موقفها من لجنة الانتخابات المشتركة ومقترح الرئيس "عباس"

حماس تكشف عن موقفها من لجنة الانتخابات المشتركة ومقترح الرئيس "عباس"
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، موسى أبو مرزوق، أن حركة حماس عبرت أكثر من مرة عن ترحيبها بالانتخابات، وترى أنها المخرج من مأزق المصالحة، وما وصلت إليه، متسائلاً بالوقت ذاته، عن مصير انتخابات الرئاسة، والمجلس الوطني.

ونوه القيادي في الحركة، وفق تصريحات لـ (عربي21)، إلى أنه كان الأفضل وطنياً، أن تُجرى الانتخابات قبل حل المجلس التشريعي، بإجراء غير قانوني، وإرساء عُرف غير دستوري"، وعليه.. فسيكون المجلس محلولاً بنتيجة الانتخابات، باستبداله بمن اختارهم الشعب الفلسطيني.

وحول استعداد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تشكيل قائمة وطنية مشتركة مع حركة حماس وغيرها، اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن "تشكيل قائمة مشتركة مع حماس والفصائل، يلغي الانتخابات، ولا يجعل هناك خيارات للشعب الفلسطيني، ونحن مع خيارات الشعب الفلسطيني، وسنلتزم بالنتائج مهما كانت، ونكرر.. مستعدون لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات".

وشدد القيادي في حماس، على أن حركته مستعدة وجاهزة لتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الانتخابات وبعدها، مهما كانت النتائج وأنها مع الشراكة الوطنية في كل المراحل.

وعلق على تصريحات القيادي في حركة فتح، حسين الشيخ، التي رفض فيها تشكيل حكومة وفاق وطني.

وقال أبو مرزوق، إن تصريحات الشيخ مرفوضة وتكرس الانقسام، وهو تصريح "غريب وغير وطني"، وإن حكومة الوحدة الوطنية مرفوضة من الاحتلال.

وكان القيادي في حركة فتح، حسين الشيخ، قد كشف أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اجتمع مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، وطلب منه البدء بكافة الإجراءات التحضيرية لإتمام الانتخابات البرلمانية، وأن يتواصل مع كل الأطراف.

وأشار في مقابلة مع تلفزيون فلسطين، إلى أن عباس طلب من ناصر التوجه إلى قطاع غزة، ليجتمع مع حركة حماس، ويدعوها لقبول إجراء انتخابات برلمانية.

وقال القيادي في فتح حسين الشيخ، إن الرئيس عباس، أبلغ رئيس لجنة الانتخابات المركزية، أنه جاهز لتشكيل قائمة وطنية مشتركة مع حركة حماس، وغيرها من الكتل السياسية، مهما كان حجمها.

ودعا الشيخ، إلى تشكيل حكومة سياسية فصائلية من مكونات منظمة التحرير الفلسطينية، وليس حكومة وفاق وطني، والجميع مدعو للمشاركة في تشكيلها، مشدداً على أن تشكيلها سيكون قريباً.

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