إسرائيل وأوكرانيا توقعان اتفاقية تجارة حرة

ورحب بوروشنكو، الذي تخوض بلاده صراعا مع روسيا بشأن القرم، بالاتفاق، ولكنه تطرق إلى مجالات أخرى، حيث قال "إننا نتعلم من إسرائيل كيفية الدفاع عن دولتنا، وإقامة جيش قوي".



رام الله - دنيا الوطنوقّع وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، إيلي كوهين، مع نظيره الأوكراني، ستيفان كوبييف، الإثنين، على اتفاقية تجارة حرة بين إسرائيل وأوكرانيا، وذلك بحضور رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأوكراني، بترو بوروشنكو.ويتيح الاتفاق لإسرائيل التوجه بشكل حر إلى السوق الأوكراني ببضائع كبيرة كانت تخضع لضريبة الجمارك، مقابل منح إسرائيل لأوكرانيا امتيازات جمركية على منتجات كثيرة.وبحسب موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإن الاتفاق سيكون في صالح المستهلك الإسرائيلي، حيث يتوقع خفض غلاء المنتجات الغذائية إضافة إلى زيادة في التصدير.ورغم أهمية الاتفاق بالنسبة لإسرائيل، فإن جهات سياسية انتقدت توقيت التوقيع عليه، وذلك لأن بوروشنكو في أوج معركة انتخابية، الأمر الذي من شأنه أن يعرض إسرائيل لاتهامات بالتدخل في الانتخابات، وفق نقل موقع (عرب 48).يذكر في هذا السياق أن نتنياهو كان قد عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الرئيس الأوكراني، بمناسبة التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.