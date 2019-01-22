شؤون فلسطينية

الخارجية: غياب الحماية الدولية للأسرى يُشجع الاحتلال على التمادي

الخارجية: غياب الحماية الدولية للأسرى يُشجع الاحتلال على التمادي
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الاعتداء الوحشي وعلميات القمع والتنكيل التي ارتكبتها قوات الاحتلال بالأمس في سجون (عوفر)، و(نفحة)، و(جلبوع)، وأقسامها المختلفة، واستخدامها الرصاص المعدني، والغاز المسيل للدموع، وغاز الفلفل، ضد الأسرى الأبطال، والاعتداء عليهم بالهروات والعصي وإطلاق الكلاب البوليسية تجاههم، ما أدى إلى إصابة أكثر من 100 أسير. 

واعتبرت الوزارة أن هذا التصعيد ضد أسرانا الأبطال ترجمة لخطط وقرارات احتلالية عنصرية تفاخر بها سابقا ما يُسمى بوزير الأمن الداخلي "جلعاد أردان"، وتأتي أيضا في سياق تغول منظومة الإحتلال برمتها وبتشكيلاتها كافة في حربها المفتوحة على الوجود الوطني والإنساني لأبناء شعبنا، سواء أكانوا داخل معتقلات وأقبية الإحتلال، أو في أماكن سكناهم التي حولها الإحتلال بفعل الإستيطان والبوابات الحدودية والأبراج العسكرية وحواجز الموت الى سجون كبيرة.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجرائم والإنتهاكات التي ترتكبها قوات الإحتلال وإدارة مصلحة السجون بحق أسرانا البواسل، وتؤكد أن تقاعس المجتمع الدولي والمنظمات الأممية ذات الصلة عن اداء مهامها والقيام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية اتجاه أسرانا الأبطال ومعاناتهم، أوجد المناخات المواتية للاحتلال للتمادي في إنتهاكاته لحقوق الأسرى ولإتفاقيات جنيف، وفي مقدمتها إختطافهم بطريقة غير مشروعة ونقلهم الى داخل دولة الاحتلال.

وطالبت الوزارة الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية المختلفة سرعة التحرك للدفاع عن ما تبقى من مصداقية أممية لوجودها وممارستها لدورها، والعمل الفوري لوقف الجريمة التي ترتكبها الحكومة الاسرائيلية وقواتها بحق الأسرى الأبطال، التي تحاول من خلالها إدخال المنطقة في دوامة من العنف والتوتر.

أخبار ذات صلة

أبو هولي ولويس يؤكدان على استمرار عمل (أونروا) في القدس

أبو هولي ولويس يؤكدان على استمرار عمل (أونروا) في القدس

وكيل وزارة الحكم المحلي يلتقي وفداً من اتحاد البلديات الهولندية

وكيل وزارة الحكم المحلي يلتقي وفداً من اتحاد البلديات الهولندية

حماس تكشف عن موقفها من لجنة الانتخابات المشتركة ومقترح الرئيس &#34;عباس&#34;

حماس تكشف عن موقفها من لجنة الانتخابات المشتركة ومقترح الرئيس "عباس"

أسرى (عوفر) يستصرخون من داخل سجنهم &#34;الاحتلال بدأ الحرب علينا&#34;

أسرى (عوفر) يستصرخون من داخل سجنهم "الاحتلال بدأ الحرب علينا"

أبو حمزة: قضية الأسرى على رأس أولوياتنا ولن يرتاح لنا بال إلا بتحريرهم

أبو حمزة: قضية الأسرى على رأس أولوياتنا ولن يرتاح لنا بال إلا بتحريرهم

دفاع مدني القدس يغلق ثلاثة مصاعد ويخطر خمسة لعدم تطبيق شروط السلامة

دفاع مدني القدس يغلق ثلاثة مصاعد ويخطر خمسة لعدم تطبيق شروط السلامة

الأشقر: جريمة اقتحام (عوفر) هي الأخطر منذ 2007

الأشقر: جريمة اقتحام (عوفر) هي الأخطر منذ 2007

أعلنوا الاستنفار.. أسرى (عوفر) يرفضون الاجتماع بإدارة المعتقل ويمتنعون عن القيام بالأعمال اليومية

أعلنوا الاستنفار.. أسرى (عوفر) يرفضون الاجتماع بإدارة المعتقل ويمتنعون عن القيام بالأعمال اليومية

التعليقات

الدنيا حكايات

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

الحمد الله يتصدى لاتفاقية باريس

شؤون فلسطينية

أبو هولي ولويس يؤكدان على استمرار عمل (أونروا) في القدس

أبو هولي ولويس يؤكدان على استمرار عمل (أونروا) في القدس

وكيل وزارة الحكم المحلي يلتقي وفداً من اتحاد البلديات الهولندية

وكيل وزارة الحكم المحلي يلتقي وفداً من اتحاد البلديات الهولندية

أسرى (عوفر) يستصرخون من داخل سجنهم &#34;الاحتلال بدأ الحرب علينا&#34;

أسرى (عوفر) يستصرخون من داخل سجنهم "الاحتلال بدأ الحرب علينا"

الخارجية: غياب الحماية الدولية للأسرى يُشجع الاحتلال على التمادي

الخارجية: غياب الحماية الدولية للأسرى يُشجع الاحتلال على التمادي

دفاع مدني القدس يغلق ثلاثة مصاعد ويخطر خمسة لعدم تطبيق شروط السلامة

دفاع مدني القدس يغلق ثلاثة مصاعد ويخطر خمسة لعدم تطبيق شروط السلامة

الأشقر: جريمة اقتحام (عوفر) هي الأخطر منذ 2007

الأشقر: جريمة اقتحام (عوفر) هي الأخطر منذ 2007

إدارة معتقل &#34;عوفر&#34; تمنع محامي الهيئة من زيارة الأسرى بعد جريمة أمس

إدارة معتقل "عوفر" تمنع محامي الهيئة من زيارة الأسرى بعد جريمة أمس

إطلاق حملة &#34;1000 دولار&#34; لشراء 150 لتر وقود لمستشفيات غزة

إطلاق حملة "1000 دولار" لشراء 150 لتر وقود لمستشفيات غزة

منوعات

مي العيدان تهاجم السعودية رهف القنون بعد أنباء وفاة والدها: &#34;قهرتيه&#34;

مي العيدان تهاجم السعودية رهف القنون بعد أنباء وفاة والدها: "قهرتيه"

زوجة راغب علامة تضع ابنها في موقف محرج بنشر هذه الصورة

زوجة راغب علامة تضع ابنها في موقف محرج بنشر هذه الصورة

رضوى الشربيني تصدم جمهورها بتحدي الـ 10 سنوات

رضوى الشربيني تصدم جمهورها بتحدي الـ 10 سنوات

بسبب صورة.. سما المصري للنجم التركي بوراك أوزجيفيت: &#34;عيب كدة&#34;

بسبب صورة.. سما المصري للنجم التركي بوراك أوزجيفيت: "عيب كدة"

هل تذكرون الفنانة صفاء السبع؟ شاهدوا أحدث صورها

هل تذكرون الفنانة صفاء السبع؟ شاهدوا أحدث صورها

عمرو دياب يُحاول التخفي.. ودينا الشربيني تفضحه

عمرو دياب يُحاول التخفي.. ودينا الشربيني تفضحه

أحلام تصدم زوجها وتعترف بعشقها الأبدي لهذا الرجل اللبناني

أحلام تصدم زوجها وتعترف بعشقها الأبدي لهذا الرجل اللبناني

تفاصيل مُروعة في مقتل راقصة شرقية في تركيا

تفاصيل مُروعة في مقتل راقصة شرقية في تركيا

بعد الفيديو &#34;الإباحي&#34;.. المخرج خالد يوسف يرد لأول مرة ويطلب تدخل أمني

بعد الفيديو "الإباحي".. المخرج خالد يوسف يرد لأول مرة ويطلب تدخل أمني

إعلامي مصري شهير خلف القضبان بسبب &#34;شاذ&#34;

إعلامي مصري شهير خلف القضبان بسبب "شاذ"

عربي

اختفاء شاب إماراتي في الحرم بظروف غامضة

اختفاء شاب إماراتي في الحرم بظروف غامضة

مدوّن إسرائيلي في قطر ويؤدي طقوسًا يهودية

مدوّن إسرائيلي في قطر ويؤدي طقوسًا يهودية

تنظيم الدولة يتوعد القوات الأميركية: &#34;الحسكة ومنبج أول الغيث&#34;

تنظيم الدولة يتوعد القوات الأميركية: "الحسكة ومنبج أول الغيث"

شكري: حل الدولتين الركيزة الأساسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة

شكري: حل الدولتين الركيزة الأساسية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة