دفاع مدني القدس يغلق ثلاثة مصاعد ويخطر خمسة لعدم تطبيق شروط السلامة

رام الله - دنيا الوطناغلقت ادارة السلامة العامة في الدفاع المدني محافظة القدس اليوم الإثنين 21/01/2019 ثلاثة مصاعد كهربائية واخطرت خمسة مصاعد خلال جولة على البنايات السكنية في مناطق مختلفة في القدس .وذكر تقرير ادارة العلاقات العامة والاعلام في الدفاع المدني ان الطواقم عملت على اغلاق هذه المصاعد في بلدات الرام وعناتا والعيزرية بسبب عدم اكتمال اشتراطات الوقاية والسلامة العامة في هذه الابنية ووجود أعطال كهربائية وميكانيكية فيها خلال جولة تنفذ بشكل دوري على البنايات ذات الارتفاعات العالية حيث تم ايقاف عمل المصاعد واغلاقها بالطرق الصحيحة من اجل عدم استخدامها من قبل المواطنين ,ويهيب مدير الدفاع المدني في محافظة القدس الرائد محمد الاقرع بالمواطنين وأصحاب الشركات والعمارات التي تشغل مصاعد في مبانيها بضرورة إتباع إجراءات الوقاية والسلامة العامة في تلك المصاعد ، حيث تعتبر المصاعد من الآلات التي توفر خدمة جوهرية وضرورية للمواطنين ، وهي بشكل عام آلات آمنة إذا تم صيانتها واستخدامها وفق الأصول .