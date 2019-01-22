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شؤون فلسطينية

إدارة معتقل "عوفر" تمنع محامي الهيئة من زيارة الأسرى بعد جريمة أمس

إدارة معتقل "عوفر" تمنع محامي الهيئة من زيارة الأسرى بعد جريمة أمس
اقتحام سجن عوفر
رام الله - دنيا الوطن
منعت إدارة سجن عوفر محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين من زيارة المعتقلين صباح اليوم، بعد الهجمة الوحشية التي نفذت بحقهم خلال اليومين الماضيين، والتي وصفت على إنها اعنف إعتداءات طالت الاسرى منذ سنوات طويلة، شارك فيها 6 وحدات قمع متخصصة ومعززة بكل انواع الاسلحة والكلاب البوليسية.

وكشف محامي الهيئة ان الهجمة طالت كل اقسام السجن، وكانت بشكل مركز على الأقسام (14،15،17)، وسبب ذلك وفقا لما تحدث به ممثل الاسرى الاشبال الذي تمكن المحامي من زيارته وبعض الاشبال فقط، هو تغير سياسة إدارة المعتقل تجاه الأسرى، وفرض امر واقع جديد، حيث ان إستفزاز وإبتزاز الاسرى مستمر منذ اسبوعين، وأن طبيعة الهجمة تؤكد انها مبيتة ومدروسة.

واكد محامي الهيئة ان مجمل الإصابات وصل الى 150 إصابة، نقل منهم ما يقارب 25 الى المستشفيات خارج السجن، ولا زال مصير 4 منهم مجهول حتى اللحظة، وان مجموعة الإصابات كانت صعبة، حيث هناك كسور وجروح من ضرب الهراوات وإطلاق الكلاب البوليسية، وإصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وإختناق بالغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل.

واكد ممثل الاسرى الاشبال لمحامي الهيئة، ان الإعتداءات كانت بشكل مجنون، وإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل كان بشكل عشوائي، وتم إفراغ غرف الأسرى من الاغطية وكل المحتويات والزج بها الى ساحة الفورة، وأن عدد كبير من الاسرى بات الليلة الماضية على الأرض دون اي اغطية.

واضاف ممثل الاشبال " تم فصل الكهرباء لساعات طويلة، وان كثافة الغاز طالت كل الأقسام، مما أجبر الاسرى الى حرق الفرشات والاغطية في بعض الغرف، وان وحدات القمع دخل الى غرف الاشبال وقامت بتفتيشها".

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