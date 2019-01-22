فتح: من يرفض الانتخابات سيُصبح مسؤولاً أمام شعبنا على استمرار الانقسام



وقال القواسمي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم، إن من يرفض الذهاب إلى انتخابات، سيصبح مسؤولاً أمام شعبنا عن استمرار حالة الانقسام، مؤكداً أن الحركة على استعداد كامل للذهاب إلى انتخابات ضمن قائمة واحدة مع حركة حماس من أجل الخروج من حالة الانقسام، والتجاذب الداخلي، وعلى استعداد لحوار مفتوح مع كافة الفصائل، بما فيهم حركة حماس، من أجل الوصول إلى إنهاء جدي وجذري للانقسام الراهن.



وأوضح القواسمي، أن (صفقة القرن) تتحدث عن كيان فلسطيني أو دويلة في قطاع غزة، وتأبيد للاحتلال في الضفة؛ لتصفية القضية الفلسطينية، وبذلك فإن من يرفض إنهاء الانقسام عبر الحوارات خلال اثني عشر عاماً، ومن يرفض العودة إلى إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع، فإن ذلك يعني أنه يتقاطع، ويشارك بشكل مباشر في تنفيذ (صفقة القرن) من خلال إطباق حكمه على قطاع غزة، وفصله عن الوطن.

رام الله - دنيا الوطنشدد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والمتحدث باسمها أسامة القواسمي، على أهمية إجراء الانتخابات كمدخل حقيقي وجدي لإنهاء حالة الانقسام الراهنة، حسب قرار الرئيس بالذهاب إلى الانتخابات باعتبارها حقاً للمواطن، وكلمة المواطن والشعب هي العليا.