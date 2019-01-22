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إطلاق حملة "1000 دولار" لشراء 150 لتر وقود لمستشفيات غزة

إطلاق حملة "1000 دولار" لشراء 150 لتر وقود لمستشفيات غزة
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة، الدكتور عصام يوسف، إلى ضرورة العمل على توفير احتياجات المستشفيات في قطاع غزة، بشكل فوري، بهدف الحفاظ على أرواح المرضى المهددة حياتهم، نتيجة نقص الوقود.

وشدّد يوسف، في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء 22-1-2019 على أهمية التحرك العاجل من جانب المجتمع الدولي، للحيلولة دون وقوع الكارثة التي وصفها بـ"مجزرة الأطفال المرضى"، والإسراع في توفير الوقود، بهدف استمرار عمل المستشفيات في غزة بالشكل المعتاد.

وأعلن يوسف عن إطلاق حملة للمؤسسات الإنسانية، تهدف لتوفير الوقود للمستشفيات، من خلال المساهمة الفاعلة لدعم القطاع الصحي في غزة.

وقال يوسف "الحملة تنطلق تحت شعار "1000 دولار تشتري 150 لتر وقود"، وذلك للمساهمة بكافة الإمكانيات من جانب المؤسسات لتوفير أكبر قدر من كميات الوقود بغرض ديمومة عمل المستشفيات، والمراكز الصحية المتضررة، نتيجة نقص الوقود الناجم عن الحصار الإسرائيلي على غزة.

وأفاد بأن "الضمير الإنساني السوي، والعالم المتحضر، لا يمكن له تقبل فكرة موت مئات الأطفال المرضى في أي مكان في العالم، وليس فقط في غزة، بسبب نقص الوقود، الذي يعمل على تشغيل المولدات الكهربائية للمستشفيات، مع استمرار أزمة الكهرباء
 الخانقة".

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