جامعة الأقصى ترصد خسوف القمر من غزة





وفي فلسطين بدأ الخسوف الجزئي الساعة 5:33 صباحًا، هذا وقد اختفى القمر من أمام التلسكوب في الساعة 6:30 صباحًا، وذلك بفعل تأثير الغلاف الجوي، وحجب رؤية الجزء المتبقي من القمر، والذي هو في حدود 2% من حجم الظاهري لقرص القمر.



ويعتبر الخسوف ظاهرة فلكية، تحدث عندما يدخل القمر في ظل الأرض، وفي حالة خسوف هذا اليوم، وطبقًا للحسابات العلمية، فإن أقرب مسافة للقمر عن الأرض بلغت 357,342 كم ويسمى في هذه الحالة "القمر العملاق" والبعض يطلق عليه القمر الدموي.



ويذكر، أن فريق الرصد والتصوير مكون من نخبة من المهتمين والمختصين، وتتكون من مساعد مدير مركز أبحاث الفلك والفضاء أ. صبح القيق، وم. بلال عبد الحي، وأ. إبراهيم سعد، وأ. بهاء الهبيل، بإشراف مدير مركز أبحاث الفلك والفضاء د. زياد السحار.



وفي أجزاء واسعة من قارة أسيا يمكن رؤية الخسوف الجزئي بأجزاء متفاوتة، حسب المكان والمنطقة الزمنية.