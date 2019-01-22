ارتفاع عدد قتلى حريق اندلع بسفينتين قرب (القرم) إلى 14 شخصاً

وكانت السفينتان، تُقلان طاقمين من 31 فرداً، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



رام الله - دنيا الوطنارتفع عدد القتلى، جراء حريق اندلع في سفينتين بمضيق "كيرتش" قرب جزيرة (القرم) إلى 14 شخصاً، وفق ما نقلت وكالة (تاس) الروسية للأنباء عن مصدر في خدمات الطوارئ الروسية.وكانت تقارير سابقة، تحدثت عن العثور على عشرة قتلى من البحارة، بعد أن شبّت النيران في السفينتين، اللتين ترفعان علم تنزانيا.