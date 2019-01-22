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دولي

إسرائيل تجري اتصالات لتجديد العلاقات مع جمهورية مالي

إسرائيل تجري اتصالات لتجديد العلاقات مع جمهورية مالي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس): إن إسرائيل تستعد لزيارة محتملة لرئيس الوزراء المالي، سوميلو بوبيي مايغا، بعد 50 عامًا من القطيعة بين البلدين.

ولم يتم بعد تحديد موعد للزيارة، ولم ينف أحد المسؤولين البارزين في مالي، الذي تحدث إلى مراسل قناة "مكان"، هذه التقارير وقال: "عندما يكون هناك شيء يمكن قوله علناً، فسنقوم بإعلانه".

وقال يورام إلرون، وهو مسؤول كبير بوزارة الخارجية، لراديو الجيش، أمس، إن إسرائيل "تأمل أن تكون مالي الدولة التالية التي سنجدد العلاقات معها".

وتشير الصحيفة إلى أن مالي، هي بلد أفريقي تعيش فيه أغلبية مسلمة، وهي واحدة من أفقر دول العالم التي تعاني من الهجمات المسلحة والمتمردين.

وتم قطع علاقاتها مع إسرائيل في السبعينيات بعد حرب يوم الغفران إلى جانب دول أخرى في القارة. وفي 2017، التقى نتنياهو برئيس مالي في قمة الدول الأفريقية، وهناك اتفقا على تحسين العلاقات. ووفقًا لتقديرات إسرائيل، قد تقوم النيجر أيضًا بإلغاء تجميد علاقاتها مع إسرائيل بعد قرار تشاد.

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