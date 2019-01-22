أوغلو: أنقرة تعتزم الشروع في تحقيق دولي بشأن مقتل خاشقجي

رام الله - دنيا الوطننقلت وكالة (الأناضول) التركية الرسمية، عن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة تعتزم الشروع في تحقيق دولي، بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وستتخذ خطوات أخرى خلال الأيام المقبلة.وأضاف: أن بعض الدول الغربية، تحاول التستر على مقتل خاشقجي، مشيراً إلى أن تركيا تقوم بالتحضير لإجراء تحقيق دولي في الأمر.وقالت تركيا في وقت سابق: إنها تتعاون مع دول أخرى في التحقيق بشأن قضية خاشقجي، الذي قُتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر، متهمة الرياض بعدم التعاون بشكل كامل للكشف عما حدث.