وزير الصحة يُدين اقتحام كلية التمريض في مستشفى المقاصد بالقدس

وعلى صعيد متصل، عقد د. عواد اليوم، اجتماعاً عاجلاً مع ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين د. جيرالد روانشوب، حيث أطلعه على اعتداءات جنود الاحتلال، ضد الطواقم الطبية والمجتمعين في حرم كلية التمريض بمستشفى المقاصد، مشدداً

على ضرورة تدخل منظمة الصحة العالمية العاجل، ووضع مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي والرئيسي في صورة ما حدث.



من جانبه، دان ممثل الصحة العالمية، اقتحام قوات الاحتلال لقاعة التمريض في مستشفى المقاصد، وما قامت به من اعتداء على المجتمعين.



وكانت إدارة مستشفى المقاصد، تُنظم احتفالاً باليوبيل الذهبي للمستشفى، والذي مضى على إنشائه أكثر من 50 عاماً، إضافة الى الاحتفال بافتتاح قسم الطوارئ الجديد، وتوسعة أقسام قلب الأطفال، وجراحة الأعصاب، والجراحة العامة، والنسائية.



يذكر، أن وكيل وزارة الصحة د. أسعد الرملاي، كان ضمن المشاركين في الاحتفال، ممثلاً عن وزير الصحة د. عواد، إلى جانب العديد من الشخصيات الاعتبارية المقدسية، وعدد من الشخصيات الوطنية من كافة محافظات الوطن.

رام الله - دنيا الوطندان وزير الصحة د. جواد عواد، اليوم، ما أقدمت علية قوات الاحتلال الإسرائيلي، من اقتحام مقر حفل اليوبيل الذهبي لجمعية مستشفى المقاصد الخيرية، في قاعة كلية التمريض التابعة للمستشفى، حيث قام جنود الاحتلال بمصادرة الأجهزة ومكبرات الصوت، والاعتداء على المشاركين، وإرغام المجتمعين على فض الاحتفال.وأكد وزير الصحة، أن هذه الممارسات العدوانية من قبل قوات الاحتلال ضد الطواقم الطبية، تخالف كل القوانين والأنظمة الدولية، داعياً المجتمع الدولي، وكافة المنظمات الصحية الدولية إلى التدخل السريع، ولجم الاحتلال، واعتداءاته الهمجية.