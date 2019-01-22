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شؤون فلسطينية

نتنياهو: مطار رامون سيعمل على توطيد التعاون مع الدول العربية والإسلامية

نتنياهو: مطار رامون سيعمل على توطيد التعاون مع الدول العربية والإسلامية
تدشين مطار رامون في ايلات
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن المطار الجديد في إيلات، سيزيد من وتيرة الازدهار غير المسبوق، الذي تشهده إسرائيل، في علاقاتها الدولية.

وأضاف في تغريدة عبر (تويتر): خلال تدشينه مطار (رامون) الجديد في إيلات: أن ذلك سيجعل إسرائيل تنضم بطبيعة الحال، إلى التعاون المتوطد مع الدول الآسيوية والإفريقية، ودول العالم العربي والإسلامي.

وأعرب نتيناهو عن أمله بأن تستطيع إسرائيل قريبًا الطيران من هذ المطار، ومباشرةً من مطار بن غوريون إلى إفريقيا برحلة قصيرة، ومن مصر إلى تشاد، ومن ثمة يمكن الاستمرار طبعًا إلى البرازيل، وإلى دول أمريكا الجنوبية. 

وقال: إن إسرائيل تنفتح على العالم، حيث لا تعدّ طرفًا معزولاً، وإنما تصبح دولة محورية.

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