نتنياهو: مطار رامون سيعمل على توطيد التعاون مع الدول العربية والإسلامية





وأعرب نتيناهو عن أمله بأن تستطيع إسرائيل قريبًا الطيران من هذ المطار، ومباشرةً من مطار بن غوريون إلى إفريقيا برحلة قصيرة، ومن مصر إلى تشاد، ومن ثمة يمكن الاستمرار طبعًا إلى البرازيل، وإلى دول أمريكا الجنوبية.





وقال: إن إسرائيل تنفتح على العالم، حيث لا تعدّ طرفًا معزولاً، وإنما تصبح دولة محورية.

وأضاف في تغريدة عبر (تويتر): خلال تدشينه مطار (رامون) الجديد في إيلات: أن ذلك سيجعل إسرائيل تنضم بطبيعة الحال، إلى التعاون المتوطد مع الدول الآسيوية والإفريقية، ودول العالم العربي والإسلامي.