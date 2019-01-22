قيادي فلسطيني: الحوارات اللاحقة ستجري بين فصائل منظمة التحرير ودون مشاركة حماس

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني: إن الفلسطينيين، يتمنون على الاتحاد الأوروبي، إزالة أي عقبات إسرائيلية، قد توضع أمام إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس.وأضاف مجدلاني: "نحن نريد من الاتحاد الأوروبي، عندما نحدد الانتخابات، أن يُمارس دوره على حكومة الاحتلال الإسرائيلي؛ لتسمح بإجراء الانتخابات وألا تضع العراقيل والعقبات أمام إجراء الانتخابات، سواء في الضفة الغربية أو غزة وتحديداً في القدس، لأننا نتوقع موقفاً إسرائيلياً معطلاً، وأيضاً موقفاً من (حماس) معطلاً لإجراء الانتخابات".وأوضح مجدلاني، أن الحوارات ستجري دون مشاركة (حماس) فنحن نتكلم الآن عن حوار وطني ما بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وبعد ذلك من الممكن في ضوء مسار المصالحة، الذي نرى أنه وصل إلى طريق مسدود مع حركة حماس، من الممكن بعد ذلك الحديث مع حركة حماس إذا ما كان لديهم الاستعداد للانتخابات"، وجاء ذلك في تصريحات لجريدة الأيام الفلسطينية.وتابع، رداً على بيان رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، "نحن نقدر الموقف الأوروبي، وحرصه على القضية الفلسطينية، والموقف الفلسطيني، ودعمه الدائم لفلسطين، وبالتأكيد نحن حريصون أيضاً على المسار الديمقراطي، وبالتالي فإن المجلس التشريعي حُل بقرار قضائي، وليس بقرار سياسي".وأضاف: "أن القيادة الفلسطينية عازمة فعلياً على التحضير الجيد للانتخابات التشريعية القادمة، ولكن وفقاً لأجندة محددة، ونتاج لحوار سياسي ما بين كل الأطراف، لأننا بحاجة إلى حوار قبل كل شيء، حول أي انتخابات نريد، هل هي انتخابات لمجلس تشريعي؟ أعتقد أن الجميع يرفض ذلك، لأن هذا يعني التمديد للمرحلة الانتقالية، في وقت نحن ندرس فيه انتخابات إما لبرلمان الدولة أو لمجلس تأسيسي للدولة، والأمر الآخر هو على أي أساس انتخابي، وعدد أعضاء المجلس، وعلاقته بالمجلس الوطني، وكل هذه القضايا بحاجة إلى توافق وطني عليها".وأكد مجدلاني، أن "القيادة الفلسطينية توفر الآن الأجواء والمناخات لإدارة حوار كهذا من أجل أن يصدر الرئيس مرسوماً بتحديد موعد الانتخابات، حيث استقبل الرئيس، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، وبحث معه الاستعدادات لإجراء الانتخابات، ودون شك، فإننا حريصون على ممارسة الديمقراطية، وحريصون على أن يختار شعبنا ممثليه من خلال صندوق الاقتراع".