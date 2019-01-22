البرغوثي: اعتداء الاحتلال الوحشي على الأسرى بسجن (عوفر) يستدعي هبة شعبية

رام الله - دنيا الوطندعا د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إلى هبة شعبية لحماية الأسرى، الذين يتعرضون لحملات تنكيل في سجون الاحتلال، وآخرها ما جرى اليوم من اعتداء وحشي على الأسرى في سجن (عوفر) مما أدى إلى إصابة مائة أسير بإصابات مختلفة.وقال البرغوثي: إن الاعتداء الذي نفذ في سجن (عوفر) كان مخططاً وخطيراً، وتضمن استخدام كل أنواع العنف والقمع، ضد أسرى عزل، لا يملكون ما يدافعون به عن أنفسهم.وقال البرغوثي: إن الاحتلال وحكام إسرائيل يستخدمون قمع الفلسطينيين وقوداً لحملاتهم الانتخابية، ولكن كل القمع والتنكيل لن يكسر إرادة الأسرى البواسل، أو يُؤثر في صمودهم، وإن كان يستدعي أوسع هبة شعبية لدعمهم وحمايتهم من جرائم الاحتلال.