اختفاء شاب إماراتي في الحرم بظروف غامضة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام سعودية، اختفاء شاب إماراتي زائر، يبلغ من العمر (17 عامًا) في الحرم المكي بمدينة مكة، وأن الجهات الأمنية باشرت في البحث عنه.
وقالت صحيفة (سبق) السعودية: إن المفقود قدم مع أسرته لأداء العمرة، وفقد قبل ثلاثة أيام، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية باشرت في البحث عنه.
ونقلت الصحيفة عن شقيق المفقود قوله: إن شقيقه واسمه خالد حسن محمد الدرمكي "يُعاني من مشاكل نفسية".
وأضاف: "فقدناه قبل ثلاثة أيام، أثناء أداء الطواف بالحرم، وتقدمنا للجهات الأمنية ببلاغ، وراجعنا جميع المستشفيات، ولم نعثر عليه بعد".
أكدت وسائل إعلام سعودية، اختفاء شاب إماراتي زائر، يبلغ من العمر (17 عامًا) في الحرم المكي بمدينة مكة، وأن الجهات الأمنية باشرت في البحث عنه.
وقالت صحيفة (سبق) السعودية: إن المفقود قدم مع أسرته لأداء العمرة، وفقد قبل ثلاثة أيام، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية باشرت في البحث عنه.
ونقلت الصحيفة عن شقيق المفقود قوله: إن شقيقه واسمه خالد حسن محمد الدرمكي "يُعاني من مشاكل نفسية".
وأضاف: "فقدناه قبل ثلاثة أيام، أثناء أداء الطواف بالحرم، وتقدمنا للجهات الأمنية ببلاغ، وراجعنا جميع المستشفيات، ولم نعثر عليه بعد".
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