اختفاء شاب إماراتي في الحرم بظروف غامضة

رام الله - دنيا الوطنأكدت وسائل إعلام سعودية، اختفاء شاب إماراتي زائر، يبلغ من العمر (17 عامًا) في الحرم المكي بمدينة مكة، وأن الجهات الأمنية باشرت في البحث عنه.وقالت صحيفة (سبق) السعودية: إن المفقود قدم مع أسرته لأداء العمرة، وفقد قبل ثلاثة أيام، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية باشرت في البحث عنه.ونقلت الصحيفة عن شقيق المفقود قوله: إن شقيقه واسمه خالد حسن محمد الدرمكي "يُعاني من مشاكل نفسية".وأضاف: "فقدناه قبل ثلاثة أيام، أثناء أداء الطواف بالحرم، وتقدمنا للجهات الأمنية ببلاغ، وراجعنا جميع المستشفيات، ولم نعثر عليه بعد".