شاهد: إسرائيل تُجري بنجاح تجربة إطلاق صاروخ "حيتس 3"
رام الله - دنيا الوطن
أجرت إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، تجربة إطلاق صاروخ "حيتس 3"، وهو أعلى الصواريخ قدرة على اعتراض الصواريخ الباليستية طويلة المدى.
وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إن التجربة نُفذت من قاعدة (بالماخيم) وفق ما قالت وزارة الجيش.
أجرت إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، تجربة إطلاق صاروخ "حيتس 3"، وهو أعلى الصواريخ قدرة على اعتراض الصواريخ الباليستية طويلة المدى.
وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إن التجربة نُفذت من قاعدة (بالماخيم) وفق ما قالت وزارة الجيش.
وأضافت: أن التجربة تكللت بالنجاح، وأُجريت بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية.
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