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دولي

شاهد: إسرائيل تُجري بنجاح تجربة إطلاق صاروخ "حيتس 3"

شاهد: إسرائيل تُجري بنجاح تجربة إطلاق صاروخ "حيتس 3"
صاروخ حيتس 3
رام الله - دنيا الوطن
أجرت إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، تجربة إطلاق صاروخ "حيتس 3"، وهو أعلى الصواريخ قدرة على اعتراض الصواريخ الباليستية طويلة المدى.

وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إن التجربة نُفذت من قاعدة (بالماخيم) وفق ما قالت وزارة الجيش.

وأضافت: أن التجربة تكللت بالنجاح، وأُجريت بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية.


 

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