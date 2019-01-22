شاهد: إسرائيل تُجري بنجاح تجربة إطلاق صاروخ "حيتس 3"











وأضافت: أن التجربة تكللت بالنجاح، وأُجريت بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية.

رام الله - دنيا الوطنأجرت إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، تجربة إطلاق صاروخ "حيتس 3"، وهو أعلى الصواريخ قدرة على اعتراض الصواريخ الباليستية طويلة المدى.وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إن التجربة نُفذت من قاعدة (بالماخيم) وفق ما قالت وزارة الجيش.