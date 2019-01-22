حماس تُعلّق على تصريحات الشيخ بشأن رفض فتح المشاركة بحكومة معها





وأضاف: أن سياسة فتح "إما الفوز أو الانقلاب على النتائج" فرّغت الانتخابات من أي مضمون، وفق تعبيره.





وكان الشيخ قال في تصريحات لبرنامج (ملف اليوم) عبر (تلفزيون فلسطين) الرسمي، بأن حركته ترفض المشاركة في أي حكومة مع حركة حماس، لكنه قال: إن فتح مستعدة للدخول في قائمة مشتركة معها في أي انتخابات مقبلة.

رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة حماس اليوم الثلاثاء، على تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، حول رفض فتح المشاركة بأي حكومة معها.وقال القيادي في حماس، سامي أبو زهري، في تغريدة عبر (تويتر): إن "تصريحات قيادة فتح بأنها ترفض أي حكومة مع حماس، تعكس طبيعة هذا الفريق الذي يؤمن بالتعايش مع الاحتلال ومعاداة المقاومة".