مدوّن إسرائيلي في قطر ويؤدي طقوسًا يهودية

رام الله - دنيا الوطننشر مُدون إسرائيلي مثير للجدل، صوراً له في العاصمة القطرية الدوحة، مُحدثاً موجة من الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي.ونشر المُدون الإسرائيلي بن تسيون تشدنوفسكي، ذو الأصول الروسية، صوراً له في سوق واقف الشهير بالدوحة، وصورة أخرى في مسجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفق وكالة (رويترز).كما نشر بن تسيون، صورة له، وهو يضع الشماغ القطري على رأسه.وأثارت صورة المُدون الإسرائيلي سخطاً واسعاً من قبل مغردين قطريين، عبروا عن رفضهم الشديد لأي خطوة نحو "التطبيع".وقال ناشطون: إن مما يثير الاستياء المضاعف، هو قول بن تسيون، إنه أدى صلاة يهودية "من أجل الحب والسلام والاحترام بين اليهود والعرب"، داخل المسجد الكبير في قطر.ولفت ناشطون إلى أن بن تسيون، يتنقل بين الدول العربية، بجواز سفر دولة أوروبية، وليس بجوازه الإسرائيلي.وبن تسيون هو مُدون إسرائيلي مثير للجدل، سبق له زيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة، ومعالم تاريخية في مصر، والكويت.