صديق زوجته.. من سيخلف ترامب إذا أقيل؟

رام الله - دنيا الوطننشرت صحيفة (نيويورك تايمز) مقالًا، للصحفية غيل كولينز، قالت فيه: إن هناك كلاماً كثيراً حول محاكمة ترامب؛ فكيف سيكون شعور الناس، حين يتعرفون على الرجل الذي سيخلفه في حال إقالته؟وقالت كولينز، في المقال، وفق ما نقلت (عربي 21): إنه ربما لم يفكر الكثير من الأمريكيين من الذي سيخلف ترامب إن تمت محاكمته وطرده من الرئاسة، فخليفته الذي سيكون رئيساً (بحسب الدستور) هو نائبه مايك بنس، وهو شخص يُسمّي زوجته "أمي"، ولديه قاعدة بألا يشرب في غرفة فيها جمع مختلط من النساء والرجال دون أن تكون زوجته معه، أو أن يتناول وجبة طعام.ولو قلنا إن تفسير قواعد نائب الرئيس بشأن الفصل بين الجنسين هو أن هذا الرجل لا يستطيع السيطرة على نفسه، إلا إن كان هناك شخص يحمي الأنثى القريبة منه، لكان الأمر هيناً.وأوضحت، لكن علينا أن نفترض أن بنس يعيش في عالم يعتمد على النظام القديم، حيث لم يكن يُنظر للنساء على أنهن موظفات أو ربات أعمال أو زميلات، ولكن كجنس مختلف تماماً يُعرفن بجنسهن، ولهن معاملة خاصة، وتمييز خاص.وأضافت الكاتبة: من الناحية العملية -إن أصبح رئيساً- هل يعني أنه لا يمكنه أن يتناول غداء خاصاً مع نانسي بيلوسي (زعيمة الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب)، إلا إذا كان معهما تشاك شومر (زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ) أيضاً؟ وإن أرادت تيريزا ماي أن تجلس معه وتتداول ملف "بريكسيت"، فهل يمكن أن يقدم لها وجبة خفيفة؟وتابعت: لقد كانت الأخبار الكبيرة المتعلقة ببنس هذا الأسبوع أن "الأم" (زوجته) كارين بنس تسلمت وظيفة في التعليم في مدرسة تحظر الطلاب المثليين، وتطلب من الموظفين الإقرار بأن الله لا يقر الزواج من نفس الجنس.