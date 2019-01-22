كما كان مقرراً.. لماذا رفضت السلطة إرسال وزير المالية إلى مؤتمر (دافوس)؟





وقالت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية: إن هذا الرفض، يأتي بسبب معارضة السلطة التدخل الأمريكي في هذه العملية.





ونقلت القناة عن كحلون: أن "أبو مازن يشن حربًا ضد شعبه بدأها في غزة، والآن يرفض مشاريع، يمكن أن تعزز اقتصاد سكان الضفة الغربية"، وفق تعبيره.







يشار إلى أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، توجه أمس إلى سويسرا للمشاركة في مؤتمر (دافوس) الاقتصادي.

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن السلطة الفلسطينية، ترفض إرسال وزير المالية شكري بشارة إلى مؤتمر (دافوس)، حيث كان من المفترض، أن يتم توقيع اتفاقيات اقتصادية مع وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون.