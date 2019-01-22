وزير إسرائيلي يُهدد الأسد: "سَنَضعك في دائرة الخطر"

رام الله - دنيا الوطنهدد وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، الرئيس السوري بشار الأسد، بوضعه في قائمة الخطر، إذا ما استمر في السماح للإيرانيين بترسيخ وجودهم في سوريا.ووفق ما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، قال شتاينتس، تعليقاً على الغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا: "في حال سمح الأسد للقوات الإيرانية بتنفيذ الهجمات على إسرائيل، سيجد نفسه ونظامه في دائرة الخطر، فلا يمكن أن نعيش بوضع تهاجم فيه إيران إسرائيل من سوريا، والأسد يجلس بهدوء في قصره"، بحسب تعبيره.واعتبر شتاينتس، أن تغيير إسرائيل نهجها وكسر صمتها على الغارات التي تشنها على سوريا، يخدم الدولة اليهودية، وقال: "أنا على ثقة بأنه يوجد في إيران سجال داخلي حول ما إذا كان مجدياً لهم دفع الأثمان أمام الصرامة التي تبديها إسرائيل، وأحياناً بمثل هذه التصريحات، نتخطى الخطوط الحمر، ونكون أكثر صرامة".وأضاف، أن إسرائيل تشن حرباً نفسية على الرأي العام الإيراني، وشكك في قدرة السلطات السورية على مواصلة استيعاب الغارات الإسرائيلية، قائلاً: "نحن في لعبة تقديرات واحتمالات، وليس هناك ما هو مؤكد".